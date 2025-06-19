https://1prime.ru/20250619/putin-858639820.html
Путин напомнил о немецких танках, поставляемых Украине
Путин напомнил о немецких танках, поставляемых Украине - 19.06.2025, ПРАЙМ
Путин напомнил о немецких танках, поставляемых Украине
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств напомнил о немецких танках, которые | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T00:52+0300
2025-06-19T00:52+0300
2025-06-19T00:52+0300
россия
экономика
мировая экономика
украина
рф
германия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858639820.jpg?1750283526
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств напомнил о немецких танках, которые поставляются Украине.
Лидер РФ проводит встречу с руководителями международных информагентств.
"Может ли Германия внести больший вклад, чем США, в качестве посредника в наши переговоры с Украиной? Я сомневаюсь. Посредник должен быть нейтральным. А когда мы видим на поле боя немецкие танки Leopard... Вот это, конечно, вызывает большие вопросы", - сказал Путин.
украина
рф
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, украина, рф, германия, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин
Путин напомнил о немецких танках, поставляемых Украине
Путин напомнил о немецких танках Leopard, поставляемых Украине
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств напомнил о немецких танках, которые поставляются Украине.
Лидер РФ проводит встречу с руководителями международных информагентств.
"Может ли Германия внести больший вклад, чем США, в качестве посредника в наши переговоры с Украиной? Я сомневаюсь. Посредник должен быть нейтральным. А когда мы видим на поле боя немецкие танки Leopard... Вот это, конечно, вызывает большие вопросы", - сказал Путин.