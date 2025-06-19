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Путин напомнил о немецких танках, поставляемых Украине

Путин напомнил о немецких танках, поставляемых Украине - 19.06.2025, ПРАЙМ

Путин напомнил о немецких танках, поставляемых Украине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств напомнил о немецких танках, которые | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T00:52+0300

2025-06-19T00:52+0300

2025-06-19T00:52+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств напомнил о немецких танках, которые поставляются Украине. Лидер РФ проводит встречу с руководителями международных информагентств. "Может ли Германия внести больший вклад, чем США, в качестве посредника в наши переговоры с Украиной? Я сомневаюсь. Посредник должен быть нейтральным. А когда мы видим на поле боя немецкие танки Leopard... Вот это, конечно, вызывает большие вопросы", - сказал Путин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, украина, рф, германия, владимир путин