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Путин заявил, что Россия контактирует с Нетаньяху и Трампом по Ирану

Путин заявил, что Россия контактирует с Нетаньяху и Трампом по Ирану - 19.06.2025, ПРАЙМ

Путин заявил, что Россия контактирует с Нетаньяху и Трампом по Ирану

C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия находится в контакте с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и с | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T01:01+0300

2025-06-19T01:01+0300

2025-06-19T01:01+0300

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C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия находится в контакте с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и с президентом США Дональдом Трампом по ситуации вокруг Ирана. "Вы знаете, Россия - и я лично - в контакте по этому вопросу и с премьер-министром Израиля, и с президентом Трампом", - прокомментировал Путин вопрос о ситуации с Ираном во время встречи с руководителями международных информационных агентств. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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мировая экономика, россия, израиль, иран, тегеран, владимир путин, дональд трамп, биньямин нетаньяху