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Путин раскритиковал Запад за навязывание "правил" для всего мира
Путин раскритиковал Запад за навязывание "правил" для всего мира - 19.06.2025, ПРАЙМ
Путин раскритиковал Запад за навязывание "правил" для всего мира
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал Запад за навязывание "правил" для всего мира и несоблюдение договоренностей со... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T01:07+0300
2025-06-19T01:07+0300
2025-06-19T01:07+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал Запад за навязывание "правил" для всего мира и несоблюдение договоренностей со своей стороны.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств.
"Вы знаете, мы все время раньше слышали: "Надо жить по правилам". По каким правилам? Ну какое же это правило, когда три государства - Франция, Германия, Польша - приехали в Киев и как гаранты подписали бумагу договоренностей между оппозицией и властями во главе с президентом Януковичем? ...А через несколько дней оппозиция совершила госпереворот - и никто даже не чихнул! Как будто ничего не происходило!" - сказал российский лидер.
Путин отметил, что Запад придумывает те самые "правила" для других, однако сам действует, как хочет.
"Чего вы придумываете? Правила вы пишете для других, а сами ничего не собираетесь соблюдать, что ли? Кто ж так будет жить по таким правилам?" - возмутился глава государства.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Экономика, Общество , Мировая экономика, ЗАПАД, РФ, ФРАНЦИЯ, Владимир Путин
Путин раскритиковал Запад за навязывание "правил" для всего мира
Путин раскритиковал Запад за навязывание "правил" для всего мира
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал Запад за навязывание "правил" для всего мира и несоблюдение договоренностей со своей стороны.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств.
"Вы знаете, мы все время раньше слышали: "Надо жить по правилам". По каким правилам? Ну какое же это правило, когда три государства - Франция, Германия, Польша - приехали в Киев и как гаранты подписали бумагу договоренностей между оппозицией и властями во главе с президентом Януковичем? ...А через несколько дней оппозиция совершила госпереворот - и никто даже не чихнул! Как будто ничего не происходило!" - сказал российский лидер.
Путин отметил, что Запад придумывает те самые "правила" для других, однако сам действует, как хочет.
"Чего вы придумываете? Правила вы пишете для других, а сами ничего не собираетесь соблюдать, что ли? Кто ж так будет жить по таким правилам?" - возмутился глава государства.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.