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Путин прокомментировал проблемы между США и Китаем в области тарифов - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Путин прокомментировал проблемы между США и Китаем в области тарифов
Путин прокомментировал проблемы между США и Китаем в области тарифов - 19.06.2025, ПРАЙМ
Путин прокомментировал проблемы между США и Китаем в области тарифов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал проблемы между США и Китаем в области тарифов, заявив, что необходимо... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T01:07+0300
2025-06-19T01:07+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
китай
индонезия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал проблемы между США и Китаем в области тарифов, заявив, что необходимо делать всё спокойно в ходе переговорного процесса. Генеральный директор информационного агентства Индонезии Antara Ахмад Мунир в ходе встречи с президентом упомянул спор между Китаем и США в области экономических отношений, спросив президента о том, какой вклад Россия может внести в улучшение ситуации, связанной с неопределенностью экономики мира. "Вы упомянули некоторые проблемы. Проблему между Соединенными Штатами (Америки - ред.) и Китайской Народной Республикой в области тарифов и торговых отношений. Да, есть у Китайской Народной Республики превышения в области товарооборота. И, наверное, нужно стремиться к тому, чтобы сбалансировать это. Я согласен здесь с нашими китайскими друзьями. Надо делать это спокойно в ходе переговорного процесса. И совершенно точно можно добиваться нужного результата. Я нисколько не сомневаюсь, что и Соединенные Штаты к этому, в конце концов, придут, что и делает действующая администрация (США - ред.)", - сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств. Президент подчеркнул, что планка переговорного процесса между США и Китаем завышена, но потом ситуация все же переходит в область переговоров и к поиску взаимоприемлемых решений. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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мировая экономика, россия, сша, китай, индонезия, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, КИТАЙ, ИНДОНЕЗИЯ, Владимир Путин
01:07 19.06.2025
 
Путин прокомментировал проблемы между США и Китаем в области тарифов

Путин: надо делать все спокойно в ходе переговоров между США и Китаем

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал проблемы между США и Китаем в области тарифов, заявив, что необходимо делать всё спокойно в ходе переговорного процесса.
Генеральный директор информационного агентства Индонезии Antara Ахмад Мунир в ходе встречи с президентом упомянул спор между Китаем и США в области экономических отношений, спросив президента о том, какой вклад Россия может внести в улучшение ситуации, связанной с неопределенностью экономики мира.
"Вы упомянули некоторые проблемы. Проблему между Соединенными Штатами (Америки - ред.) и Китайской Народной Республикой в области тарифов и торговых отношений. Да, есть у Китайской Народной Республики превышения в области товарооборота. И, наверное, нужно стремиться к тому, чтобы сбалансировать это. Я согласен здесь с нашими китайскими друзьями. Надо делать это спокойно в ходе переговорного процесса. И совершенно точно можно добиваться нужного результата. Я нисколько не сомневаюсь, что и Соединенные Штаты к этому, в конце концов, придут, что и делает действующая администрация (США - ред.)", - сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств.
Президент подчеркнул, что планка переговорного процесса между США и Китаем завышена, но потом ситуация все же переходит в область переговоров и к поиску взаимоприемлемых решений.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯСШАКИТАЙИНДОНЕЗИЯВладимир Путин
 
 
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