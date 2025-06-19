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Путин прокомментировал проблемы между США и Китаем в области тарифов

Путин прокомментировал проблемы между США и Китаем в области тарифов - 19.06.2025, ПРАЙМ

Путин прокомментировал проблемы между США и Китаем в области тарифов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал проблемы между США и Китаем в области тарифов, заявив, что необходимо... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T01:07+0300

2025-06-19T01:07+0300

2025-06-19T01:07+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прокомментировал проблемы между США и Китаем в области тарифов, заявив, что необходимо делать всё спокойно в ходе переговорного процесса. Генеральный директор информационного агентства Индонезии Antara Ахмад Мунир в ходе встречи с президентом упомянул спор между Китаем и США в области экономических отношений, спросив президента о том, какой вклад Россия может внести в улучшение ситуации, связанной с неопределенностью экономики мира. "Вы упомянули некоторые проблемы. Проблему между Соединенными Штатами (Америки - ред.) и Китайской Народной Республикой в области тарифов и торговых отношений. Да, есть у Китайской Народной Республики превышения в области товарооборота. И, наверное, нужно стремиться к тому, чтобы сбалансировать это. Я согласен здесь с нашими китайскими друзьями. Надо делать это спокойно в ходе переговорного процесса. И совершенно точно можно добиваться нужного результата. Я нисколько не сомневаюсь, что и Соединенные Штаты к этому, в конце концов, придут, что и делает действующая администрация (США - ред.)", - сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств. Президент подчеркнул, что планка переговорного процесса между США и Китаем завышена, но потом ситуация все же переходит в область переговоров и к поиску взаимоприемлемых решений. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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мировая экономика, россия, сша, китай, индонезия, владимир путин