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Путин оценил перспективы сотрудничества России и Белоруссии в авиастроении
Путин оценил перспективы сотрудничества России и Белоруссии в авиастроении - 19.06.2025, ПРАЙМ
Путин оценил перспективы сотрудничества России и Белоруссии в авиастроении
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин положительно оценил перспективы сотрудничества РФ и Белоруссии в области авиастроения. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T01:22+0300
2025-06-19T01:22+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин положительно оценил перспективы сотрудничества РФ и Белоруссии в области авиастроения.
"У нас есть возможности сотрудничества в авиастроении", - сказал он в ходе встречи с представителями международных информагентств на полях ПМЭФ.
"Может, небольшие скромные самолеты Беларусь может делать сама, при нашей кооперации, а где-то участвовать в производстве летательных аппаратов, финальная сборка которых будет производиться в России", - добавил президент.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РОССИЯ, Бизнес, Экономика, РФ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин
Путин оценил перспективы сотрудничества России и Белоруссии в авиастроении
Путин: у России и Белоруссии есть возможности сотрудничества в авиастроении
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин положительно оценил перспективы сотрудничества РФ и Белоруссии в области авиастроения.
"У нас есть возможности сотрудничества в авиастроении", - сказал он в ходе встречи с представителями международных информагентств на полях ПМЭФ.
"Может, небольшие скромные самолеты Беларусь может делать сама, при нашей кооперации, а где-то участвовать в производстве летательных аппаратов, финальная сборка которых будет производиться в России", - добавил президент.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.