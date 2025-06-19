https://1prime.ru/20250619/putin-858641265.html

Путин оценил перспективы сотрудничества России и Белоруссии в авиастроении

Путин оценил перспективы сотрудничества России и Белоруссии в авиастроении - 19.06.2025, ПРАЙМ

Путин оценил перспективы сотрудничества России и Белоруссии в авиастроении

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин положительно оценил перспективы сотрудничества РФ и Белоруссии в области авиастроения. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T01:22+0300

2025-06-19T01:22+0300

2025-06-19T01:22+0300

россия

бизнес

экономика

рф

белоруссия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858641265.jpg?1750285355

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин положительно оценил перспективы сотрудничества РФ и Белоруссии в области авиастроения. "У нас есть возможности сотрудничества в авиастроении", - сказал он в ходе встречи с представителями международных информагентств на полях ПМЭФ. "Может, небольшие скромные самолеты Беларусь может делать сама, при нашей кооперации, а где-то участвовать в производстве летательных аппаратов, финальная сборка которых будет производиться в России", - добавил президент. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

рф

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, рф, белоруссия, владимир путин