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Путин напомнил шутку про кондуктора - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Путин напомнил шутку про кондуктора
Путин напомнил шутку про кондуктора - 19.06.2025, ПРАЙМ
Путин напомнил шутку про кондуктора
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя позицию Германии, которая отказалась от использования российских... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T01:31+0300
2025-06-19T01:31+0300
энергетика
газ
экономика
германия
фрг
владимир путин
ес
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя позицию Германии, которая отказалась от использования российских энергоносителей, напомнил шутку про кондуктора. Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств. "ФРГ - ведущая экономика Евросоюза, балансирует на грани рецессии. Зачем, кстати говоря? Я до сих пор не могу понять, почему ФРГ отказалась от использования российских энергоносителей... Назло кондуктору куплю билет и не поеду. Так что ли? Чушь какая-то", - сказал глава государства. Он добавил, что лучше бы Германия занялась спасениями своего автопрома и повышением заработной платы. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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192
40
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газ, германия, фрг, владимир путин, ес
Энергетика, Газ, Экономика, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Владимир Путин, ЕС
01:31 19.06.2025
 
Путин напомнил шутку про кондуктора

Путин напомнил шуткой про кондуктора шутку про кондуктора в Германии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя позицию Германии, которая отказалась от использования российских энергоносителей, напомнил шутку про кондуктора.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств.
"ФРГ - ведущая экономика Евросоюза, балансирует на грани рецессии. Зачем, кстати говоря? Я до сих пор не могу понять, почему ФРГ отказалась от использования российских энергоносителей... Назло кондуктору куплю билет и не поеду. Так что ли? Чушь какая-то", - сказал глава государства.
Он добавил, что лучше бы Германия занялась спасениями своего автопрома и повышением заработной платы.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭнергетикаЭкономикаГазГЕРМАНИЯФРГВладимир ПутинЕС
 
 
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