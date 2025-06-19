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Путин напомнил о признании экс-замгоссекретаря США Нуланд - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Путин напомнил о признании экс-замгоссекретаря США Нуланд
Путин напомнил о признании экс-замгоссекретаря США Нуланд - 19.06.2025, ПРАЙМ
Путин напомнил о признании экс-замгоссекретаря США Нуланд
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с представителями мировых информагентств напомнил о признании бывшего... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T01:43+0300
2025-06-19T01:43+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
украина
владимир путин
виктория нуланд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с представителями мировых информагентств напомнил о признании бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что США истратили пять миллиардов долларов на госпереворот на Украине. "Бывший замгоссекретаря госпожа Нуланд прямо сказала: мы истратили, по-моему, 5 миллиардов долларов, ну чего же мы теперь, уходить оттуда не собираемся. На переворот истратили 5 миллиардов долларов! Ничего себе откровения такие. Здрасьте, приехали. Вот наши западные партнеры действовали всегда после распада Советского союза как минимум с позиции силы", - сказал Путин.
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россия, мировая экономика, сша, украина, владимир путин, виктория нуланд
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, УКРАИНА, Владимир Путин, Виктория Нуланд
01:43 19.06.2025
 
Путин напомнил о признании экс-замгоссекретаря США Нуланд

Путин напомнил Нуланд, что США истратили пять миллиардов долларов на переворот на Украине

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с представителями мировых информагентств напомнил о признании бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что США истратили пять миллиардов долларов на госпереворот на Украине.
"Бывший замгоссекретаря госпожа Нуланд прямо сказала: мы истратили, по-моему, 5 миллиардов долларов, ну чего же мы теперь, уходить оттуда не собираемся. На переворот истратили 5 миллиардов долларов! Ничего себе откровения такие. Здрасьте, приехали. Вот наши западные партнеры действовали всегда после распада Советского союза как минимум с позиции силы", - сказал Путин.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСШАУКРАИНАВладимир ПутинВиктория Нуланд
 
 
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