https://1prime.ru/20250619/putin-858641495.html
Путин напомнил о признании экс-замгоссекретаря США Нуланд
Путин напомнил о признании экс-замгоссекретаря США Нуланд - 19.06.2025, ПРАЙМ
Путин напомнил о признании экс-замгоссекретаря США Нуланд
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с представителями мировых информагентств напомнил о признании бывшего... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T01:43+0300
2025-06-19T01:43+0300
2025-06-19T01:43+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
украина
владимир путин
виктория нуланд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858641495.jpg?1750286622
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с представителями мировых информагентств напомнил о признании бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что США истратили пять миллиардов долларов на госпереворот на Украине.
"Бывший замгоссекретаря госпожа Нуланд прямо сказала: мы истратили, по-моему, 5 миллиардов долларов, ну чего же мы теперь, уходить оттуда не собираемся. На переворот истратили 5 миллиардов долларов! Ничего себе откровения такие. Здрасьте, приехали. Вот наши западные партнеры действовали всегда после распада Советского союза как минимум с позиции силы", - сказал Путин.
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, украина, владимир путин, виктория нуланд
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, УКРАИНА, Владимир Путин, Виктория Нуланд
Путин напомнил о признании экс-замгоссекретаря США Нуланд
Путин напомнил Нуланд, что США истратили пять миллиардов долларов на переворот на Украине
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе общения с представителями мировых информагентств напомнил о признании бывшего заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что США истратили пять миллиардов долларов на госпереворот на Украине.
"Бывший замгоссекретаря госпожа Нуланд прямо сказала: мы истратили, по-моему, 5 миллиардов долларов, ну чего же мы теперь, уходить оттуда не собираемся. На переворот истратили 5 миллиардов долларов! Ничего себе откровения такие. Здрасьте, приехали. Вот наши западные партнеры действовали всегда после распада Советского союза как минимум с позиции силы", - сказал Путин.