https://1prime.ru/20250619/putin-858641572.html

Путин пошутил о распространенности фамилии Алиев в Азербайджане

Путин пошутил о распространенности фамилии Алиев в Азербайджане - 19.06.2025, ПРАЙМ

Путин пошутил о распространенности фамилии Алиев в Азербайджане

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил о распространенности фамилии Алиев в Азербайджане во время встречи с руководителями... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T01:55+0300

2025-06-19T01:55+0300

2025-06-19T01:55+0300

россия

экономика

азербайджан

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858641572.jpg?1750287345

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил о распространенности фамилии Алиев в Азербайджане во время встречи с руководителями международных информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. В ходе встречи с руководителями международных информационных агентств главе государства представили председателя правления азербайджанского государственного агентства "АзерТадж" Вугар Алиев, перед началом его выступления Путин пошутил о фамилии. "В Азербайджане модно иметь такую фамилию Алиев, да?" - сказал Путин в ходе встречи. Традиционная встреча проходит на полях Петербургского международного экономического форума, в беседе участвуют представители 14 международных информагентств. Разговор проходит в формате "вопросы-ответы" и посвящается актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

азербайджан

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, азербайджан, рф, владимир путин