https://1prime.ru/20250619/putin-858641572.html
Путин пошутил о распространенности фамилии Алиев в Азербайджане
Путин пошутил о распространенности фамилии Алиев в Азербайджане - 19.06.2025, ПРАЙМ
Путин пошутил о распространенности фамилии Алиев в Азербайджане
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил о распространенности фамилии Алиев в Азербайджане во время встречи с руководителями... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T01:55+0300
2025-06-19T01:55+0300
2025-06-19T01:55+0300
россия
экономика
азербайджан
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858641572.jpg?1750287345
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил о распространенности фамилии Алиев в Азербайджане во время встречи с руководителями международных информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. В ходе встречи с руководителями международных информационных агентств главе государства представили председателя правления азербайджанского государственного агентства "АзерТадж" Вугар Алиев, перед началом его выступления Путин пошутил о фамилии.
"В Азербайджане модно иметь такую фамилию Алиев, да?" - сказал Путин в ходе встречи.
Традиционная встреча проходит на полях Петербургского международного экономического форума, в беседе участвуют представители 14 международных информагентств. Разговор проходит в формате "вопросы-ответы" и посвящается актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
азербайджан
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азербайджан, рф, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, Владимир Путин
Путин пошутил о распространенности фамилии Алиев в Азербайджане
Путин пошутил о распространенности фамилии Алиев в Азербайджане
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил о распространенности фамилии Алиев в Азербайджане во время встречи с руководителями международных информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. В ходе встречи с руководителями международных информационных агентств главе государства представили председателя правления азербайджанского государственного агентства "АзерТадж" Вугар Алиев, перед началом его выступления Путин пошутил о фамилии.
"В Азербайджане модно иметь такую фамилию Алиев, да?" - сказал Путин в ходе встречи.
Традиционная встреча проходит на полях Петербургского международного экономического форума, в беседе участвуют представители 14 международных информагентств. Разговор проходит в формате "вопросы-ответы" и посвящается актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.