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Путин провел в Петербурге более двух часов с представителями СМИ
Путин провел в Петербурге более двух часов с представителями СМИ - 19.06.2025, ПРАЙМ
Путин провел в Петербурге более двух часов с представителями СМИ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Общение президента России Владимира Путина с представителями международных информагентств длилось более двух часов, сообщил... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T01:58+0300
2025-06-19T01:58+0300
2025-06-19T01:58+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Общение президента России Владимира Путина с представителями международных информагентств длилось более двух часов, сообщил корреспондент РИА Новости.
Встреча началась поздно вечером в среду в здании Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова и завершилась уже в четверг ночью. Она продолжалась 2 часа 5 минут.
В ней приняли участие представители информационных агентств США, Великобритании, Германии, Франции, Китая, Турции и других стран.
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Экономика, РОССИЯ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин
Путин провел в Петербурге более двух часов с представителями СМИ
Общение Путина с представителями международных информагентств длилось более двух часов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Общение президента России Владимира Путина с представителями международных информагентств длилось более двух часов, сообщил корреспондент РИА Новости.
Встреча началась поздно вечером в среду в здании Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова и завершилась уже в четверг ночью. Она продолжалась 2 часа 5 минут.
В ней приняли участие представители информационных агентств США, Великобритании, Германии, Франции, Китая, Турции и других стран.