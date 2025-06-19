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Путин провел в Петербурге более двух часов с представителями СМИ

Путин провел в Петербурге более двух часов с представителями СМИ - 19.06.2025, ПРАЙМ

Путин провел в Петербурге более двух часов с представителями СМИ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Общение президента России Владимира Путина с представителями международных информагентств длилось более двух часов, сообщил... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T01:58+0300

2025-06-19T01:58+0300

2025-06-19T01:58+0300

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Общение президента России Владимира Путина с представителями международных информагентств длилось более двух часов, сообщил корреспондент РИА Новости. Встреча началась поздно вечером в среду в здании Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова и завершилась уже в четверг ночью. Она продолжалась 2 часа 5 минут. В ней приняли участие представители информационных агентств США, Великобритании, Германии, Франции, Китая, Турции и других стран.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, сша, великобритания, германия, владимир путин