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Путин оценил рост товарооборота России с Азербайджаном

Путин оценил рост товарооборота России с Азербайджаном - 19.06.2025, ПРАЙМ

Путин оценил рост товарооборота России с Азербайджаном

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Товарооборот России с Азербайджаном за 2024 год увеличился на 7%, это неплохой показатель, заявил президент РФ Владимир... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T02:01+0300

2025-06-19T02:01+0300

2025-06-19T02:01+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Товарооборот России с Азербайджаном за 2024 год увеличился на 7%, это неплохой показатель, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас за прошлый год товарооборот (с Азербайджаном - ред.) увеличился на 7%, мне кажется, это неплохой показатель", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

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россия, мировая экономика, азербайджан, рф, владимир путин