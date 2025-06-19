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Путин оценил рост товарооборота России с Азербайджаном
Путин оценил рост товарооборота России с Азербайджаном - 19.06.2025, ПРАЙМ
Путин оценил рост товарооборота России с Азербайджаном
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Товарооборот России с Азербайджаном за 2024 год увеличился на 7%, это неплохой показатель, заявил президент РФ Владимир... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T02:01+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Товарооборот России с Азербайджаном за 2024 год увеличился на 7%, это неплохой показатель, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас за прошлый год товарооборот (с Азербайджаном - ред.) увеличился на 7%, мне кажется, это неплохой показатель", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
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Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, РФ, Владимир Путин
Путин оценил рост товарооборота России с Азербайджаном
Путин: товарооборот России с Азербайджаном за 2024 год увеличился на 7%