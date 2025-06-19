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Путин заявил, что немецкие танки были в Курске - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Путин заявил, что немецкие танки были в Курске
Путин заявил, что немецкие танки были в Курске - 19.06.2025, ПРАЙМ
Путин заявил, что немецкие танки были в Курске
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что немецкие танки были в Курске - на территории, которую Германия признает частью... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T02:07+0300
2025-06-19T02:07+0300
россия
экономика
общество
германия
рф
украина
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что немецкие танки были в Курске - на территории, которую Германия признает частью РФ. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. "Даже не на Украине, а в Курске немецкая техника была. На российской земле. Даже на той части, которую Германия, не подвергает сомнению, как российская. Считает её российской", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
40
192
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россия, общество , германия, рф, украина, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Общество , ГЕРМАНИЯ, РФ, УКРАИНА, Владимир Путин
02:07 19.06.2025
 
Путин заявил, что немецкие танки были в Курске

Путин заявил, что немецкие танки были в Курске

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что немецкие танки были в Курске - на территории, которую Германия признает частью РФ.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
"Даже не на Украине, а в Курске немецкая техника была. На российской земле. Даже на той части, которую Германия, не подвергает сомнению, как российская. Считает её российской", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоГЕРМАНИЯРФУКРАИНАВладимир Путин
 
 
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