https://1prime.ru/20250619/putin-858641853.html
Путин заявил, что немецкие танки были в Курске
Путин заявил, что немецкие танки были в Курске - 19.06.2025, ПРАЙМ
Путин заявил, что немецкие танки были в Курске
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что немецкие танки были в Курске - на территории, которую Германия признает частью... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T02:07+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что немецкие танки были в Курске - на территории, которую Германия признает частью РФ.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
"Даже не на Украине, а в Курске немецкая техника была. На российской земле. Даже на той части, которую Германия, не подвергает сомнению, как российская. Считает её российской", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РОССИЯ, Экономика, Общество , ГЕРМАНИЯ, РФ, УКРАИНА, Владимир Путин
Путин заявил, что немецкие танки были в Курске
Путин заявил, что немецкие танки были в Курске
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что немецкие танки были в Курске - на территории, которую Германия признает частью РФ.
Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
"Даже не на Украине, а в Курске немецкая техника была. На российской земле. Даже на той части, которую Германия, не подвергает сомнению, как российская. Считает её российской", - сказал глава государства в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.