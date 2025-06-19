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Путин объяснил логику России в урегулировании конфликта на Украине - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Путин объяснил логику России в урегулировании конфликта на Украине
Путин объяснил логику России в урегулировании конфликта на Украине - 19.06.2025, ПРАЙМ
Путин объяснил логику России в урегулировании конфликта на Украине
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств объяснил логику России в... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T02:16+0300
2025-06-19T02:16+0300
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израиль
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств объяснил логику России в урегулировании конфликта на Украине. В пятницу, 13 июня, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что неспровоцированные атаки Израиля против Ирана не могут иметь никакого оправдания. Он отметил, что международное сообщество не должно и не может оставаться безучастным к подобной провокации, а также Российская Федерация решительно осуждает действия Израиля. Американский журналист спросил президента РФ о том, как соотносится такая позиция государства на фоне конфликта на Украине. "Здесь мы не делаем никакого секрета. Одна из целей специальной военной операции - это демилитаризация Украины… Мы не допустим, чтобы на Украине были вооруженные силы, которые угрожают в перспективе Российской Федерации и ее народу… Безусловно, если мы не договариваемся мирным путем, мы будем добиваться поставленных целей военным. Поэтому ничего здесь необычного нет", - сказал Путин. Президент РФ отметил, что российские войска наносят удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, по заводам, которые производят военную технику. В 2022 году в ходе Стамбульских договоренностей Россия и Украина договорились о вооружениях, размерах вооруженных сил, численности армий. Однако благодаря усилиям западных союзников Киева, эти договоренности были выброшены в помойку, подчеркнул Путин. Тогда было принято решение воевать с Россией до последнего украинца и до полной стратегической победы. Этого не получается, поэтому Россия вместо иных договоренностей вынуждена с помощью вооруженных сил добиваться решения этой задачи. "Что касается наших действий на Украине и согласования с международным правом, я сейчас логику нашу сейчас рассказал, вот только, что от шага одного до шага другого. Мы считаем, что это полностью соответствует уставу ООН", — заключил Путин.
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россия, общество , украина, рф, израиль, владимир путин, василий небензя, оон
Экономика, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, РФ, ИЗРАИЛЬ, Владимир Путин, Василий Небензя, ООН
02:16 19.06.2025
 
Путин объяснил логику России в урегулировании конфликта на Украине

Путин объяснил логику России в урегулировании конфликта на Украине

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств объяснил логику России в урегулировании конфликта на Украине.
В пятницу, 13 июня, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что неспровоцированные атаки Израиля против Ирана не могут иметь никакого оправдания. Он отметил, что международное сообщество не должно и не может оставаться безучастным к подобной провокации, а также Российская Федерация решительно осуждает действия Израиля. Американский журналист спросил президента РФ о том, как соотносится такая позиция государства на фоне конфликта на Украине.
"Здесь мы не делаем никакого секрета. Одна из целей специальной военной операции - это демилитаризация Украины… Мы не допустим, чтобы на Украине были вооруженные силы, которые угрожают в перспективе Российской Федерации и ее народу… Безусловно, если мы не договариваемся мирным путем, мы будем добиваться поставленных целей военным. Поэтому ничего здесь необычного нет", - сказал Путин.
Президент РФ отметил, что российские войска наносят удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, по заводам, которые производят военную технику. В 2022 году в ходе Стамбульских договоренностей Россия и Украина договорились о вооружениях, размерах вооруженных сил, численности армий. Однако благодаря усилиям западных союзников Киева, эти договоренности были выброшены в помойку, подчеркнул Путин. Тогда было принято решение воевать с Россией до последнего украинца и до полной стратегической победы. Этого не получается, поэтому Россия вместо иных договоренностей вынуждена с помощью вооруженных сил добиваться решения этой задачи.
"Что касается наших действий на Украине и согласования с международным правом, я сейчас логику нашу сейчас рассказал, вот только, что от шага одного до шага другого. Мы считаем, что это полностью соответствует уставу ООН", — заключил Путин.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоУКРАИНАРФИЗРАИЛЬВладимир ПутинВасилий НебензяООН
 
 
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