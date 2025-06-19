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Путин перефразировал Евангелие
Путин перефразировал Евангелие - 19.06.2025, ПРАЙМ
Путин перефразировал Евангелие
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин закончил встречу с главами международных информационных агентств словами "кто из вас без... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T02:32+0300
2025-06-19T02:32+0300
2025-06-19T02:32+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин закончил встречу с главами международных информационных агентств словами "кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в меня камень", перефразировав известные строки из Евангелия.
В завершении встречи исполнительный редактор информационного агентства Reuters (Великобритания) Саймон Робинсон спросил президента, считает ли он, что совершал ошибки за более чем 25 лет своего нахождения в должности президента и премьер-министра России.
"Кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в меня камень. Давайте на этом закончим", - ответил на это Путин.
Известное изречение Иисуса Христа "Кто из вас без греха, первый брось на нее камень" в евангельской традиции трактуется как призыв к неосуждению ближнего.
Президент 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, общество , великобритания, владимир путин, reuters
Экономика, РОССИЯ, Общество , ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Владимир Путин, Reuters
Путин перефразировал Евангелие
Путин: кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в меня камень
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин закончил встречу с главами международных информационных агентств словами "кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в меня камень", перефразировав известные строки из Евангелия.
В завершении встречи исполнительный редактор информационного агентства Reuters (Великобритания) Саймон Робинсон спросил президента, считает ли он, что совершал ошибки за более чем 25 лет своего нахождения в должности президента и премьер-министра России.
"Кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в меня камень. Давайте на этом закончим", - ответил на это Путин.
Известное изречение Иисуса Христа "Кто из вас без греха, первый брось на нее камень" в евангельской традиции трактуется как призыв к неосуждению ближнего.
Президент 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.