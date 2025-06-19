Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия рассчитывает на вклад Индонезии в развитие БРИКС, заявил Путин - 19.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250619/putin-858671190.html
Россия рассчитывает на вклад Индонезии в развитие БРИКС, заявил Путин
Россия рассчитывает на вклад Индонезии в развитие БРИКС, заявил Путин - 19.06.2025, ПРАЙМ
Россия рассчитывает на вклад Индонезии в развитие БРИКС, заявил Путин
Россия рассчитывает, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие и работу БРИКС. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе переговоров с... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T14:30+0300
2025-06-19T14:43+0300
политика
россия
индонезия
владимир путин
прабово субианто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858670427_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_255f22f8a68235f8c65ad662ac80726f.jpg
СТРЕЛЬНА, 19 июн - ПРАЙМ. Россия рассчитывает, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие и работу БРИКС. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Индонезии Прабово Субианто. "Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и мы очень рассчитываем, я даже уверен в том, что Индонезия внесет свой существенный вклад в развитие и работу этой организации", - сказал Путин во время встречи в Стрельне. Путин 18-20 июня работает в Северо-Западном федеральном округе. Центральным мероприятием рабочей поездки главы государства станет участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в пятницу. Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:
https://1prime.ru/20250619/indoneziya-858663522.html
индонезия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858670427_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_ad013ea7b8857e0e05c3e45634163d3e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индонезия, владимир путин, прабово субианто
Политика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Владимир Путин, Прабово Субианто
14:30 19.06.2025 (обновлено: 14:43 19.06.2025)
 
Россия рассчитывает на вклад Индонезии в развитие БРИКС, заявил Путин

Путин: рассчитываем, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие БРИКС

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто
Президент Владимир Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СТРЕЛЬНА, 19 июн - ПРАЙМ. Россия рассчитывает, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие и работу БРИКС. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Индонезии Прабово Субианто.
"Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и мы очень рассчитываем, я даже уверен в том, что Индонезия внесет свой существенный вклад в развитие и работу этой организации", - сказал Путин во время встречи в Стрельне.
Путин 18-20 июня работает в Северо-Западном федеральном округе. Центральным мероприятием рабочей поездки главы государства станет участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в пятницу.

Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:

  • БРИКС приобретает все больший вес в международных делах;
  • Россия и Индонезия имеют перспективы развития сотрудничества в различных отраслях, в том числе, в военно-технической области, в сфере космоса, энергетики;
  • Глава государства назвал президента Индонезии Прабово Субианто главным гостем ПМЭФ в этом году;
  • Индонезия уделяет большое внимание соглашению о зоне свободной торговли с ЕАЭС;
  • Отношения России и Индонезии развиваются крайне активно.
#Отдых на Бали - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
Индонезия будет искать альтернативные способы платежей для россиян на Бали
12:20
 
ПолитикаРОССИЯИНДОНЕЗИЯВладимир ПутинПрабово Субианто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала