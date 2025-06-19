https://1prime.ru/20250619/putin-858671190.html

Россия рассчитывает на вклад Индонезии в развитие БРИКС, заявил Путин

Россия рассчитывает на вклад Индонезии в развитие БРИКС, заявил Путин - 19.06.2025, ПРАЙМ

Россия рассчитывает на вклад Индонезии в развитие БРИКС, заявил Путин

Россия рассчитывает, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие и работу БРИКС. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе переговоров с... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T14:30+0300

2025-06-19T14:30+0300

2025-06-19T14:43+0300

политика

россия

индонезия

владимир путин

прабово субианто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/13/858670427_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_255f22f8a68235f8c65ad662ac80726f.jpg

СТРЕЛЬНА, 19 июн - ПРАЙМ. Россия рассчитывает, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие и работу БРИКС. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Индонезии Прабово Субианто. "Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и мы очень рассчитываем, я даже уверен в том, что Индонезия внесет свой существенный вклад в развитие и работу этой организации", - сказал Путин во время встречи в Стрельне. Путин 18-20 июня работает в Северо-Западном федеральном округе. Центральным мероприятием рабочей поездки главы государства станет участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в пятницу. Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:

https://1prime.ru/20250619/indoneziya-858663522.html

индонезия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индонезия, владимир путин, прабово субианто