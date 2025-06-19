Россия рассчитывает на вклад Индонезии в развитие БРИКС, заявил Путин
Путин: рассчитываем, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие БРИКС
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто
СТРЕЛЬНА, 19 июн - ПРАЙМ. Россия рассчитывает, что Индонезия внесет существенный вклад в развитие и работу БРИКС. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Индонезии Прабово Субианто.
"Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и мы очень рассчитываем, я даже уверен в том, что Индонезия внесет свой существенный вклад в развитие и работу этой организации", - сказал Путин во время встречи в Стрельне.
Путин 18-20 июня работает в Северо-Западном федеральном округе. Центральным мероприятием рабочей поездки главы государства станет участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума в пятницу.
Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:
- БРИКС приобретает все больший вес в международных делах;
- Россия и Индонезия имеют перспективы развития сотрудничества в различных отраслях, в том числе, в военно-технической области, в сфере космоса, энергетики;
- Глава государства назвал президента Индонезии Прабово Субианто главным гостем ПМЭФ в этом году;
- Индонезия уделяет большое внимание соглашению о зоне свободной торговли с ЕАЭС;
- Отношения России и Индонезии развиваются крайне активно.