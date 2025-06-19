https://1prime.ru/20250619/putin-858682797.html

Ушаков рассказал о предстоящем визите Путина в Китай

Ушаков рассказал о предстоящем визите Путина в Китай - 19.06.2025, ПРАЙМ

Ушаков рассказал о предстоящем визите Путина в Китай

Программа предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Китай еще не готовится, определены даты и главные общие параметры, заявил помощник российского... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T18:22+0300

2025-06-19T18:22+0300

2025-06-19T18:25+0300

политика

владимир путин

визит

китай

юрий ушаков

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Программа предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Китай еще не готовится, определены даты и главные общие параметры, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.В четверг Ушаков сообщил журналистам, что 31 августа - 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, а также в полномасштабных двусторонних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином."Программа визита еще не готовится. Еще время много у нас, чтобы подготовиться. Сейчас главное, что определены даты, общие главные параметры, что будет происходить в Китае в течение этих дней", - сказал помощник президента в интервью "Известиям".Ушаков отметил, что у Путина в Китае будет много мероприятий.

https://1prime.ru/20250619/razgovor-858666281.html

китай

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владимир путин, визит, китай, юрий ушаков