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Ушаков рассказал о предстоящем визите Путина в Китай - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Ушаков рассказал о предстоящем визите Путина в Китай
Ушаков рассказал о предстоящем визите Путина в Китай - 19.06.2025, ПРАЙМ
Ушаков рассказал о предстоящем визите Путина в Китай
Программа предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Китай еще не готовится, определены даты и главные общие параметры, заявил помощник российского... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T18:22+0300
2025-06-19T18:25+0300
политика
владимир путин
визит
китай
юрий ушаков
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Программа предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Китай еще не готовится, определены даты и главные общие параметры, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.В четверг Ушаков сообщил журналистам, что 31 августа - 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, а также в полномасштабных двусторонних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином."Программа визита еще не готовится. Еще время много у нас, чтобы подготовиться. Сейчас главное, что определены даты, общие главные параметры, что будет происходить в Китае в течение этих дней", - сказал помощник президента в интервью "Известиям".Ушаков отметил, что у Путина в Китае будет много мероприятий.
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владимир путин, визит, китай, юрий ушаков
Политика, Владимир Путин, визит, КИТАЙ, Юрий Ушаков
18:22 19.06.2025 (обновлено: 18:25 19.06.2025)
 
Ушаков рассказал о предстоящем визите Путина в Китай

Ушаков: определены даты и главные параметры предстоящего визита Путина в Китай

© Коллаж РИА Новости" Россия - Китай
 Россия - Китай - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© Коллаж РИА Новости
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Программа предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Китай еще не готовится, определены даты и главные общие параметры, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
В четверг Ушаков сообщил журналистам, что 31 августа - 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, а также в полномасштабных двусторонних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Программа визита еще не готовится. Еще время много у нас, чтобы подготовиться. Сейчас главное, что определены даты, общие главные параметры, что будет происходить в Китае в течение этих дней", - сказал помощник президента в интервью "Известиям".
Ушаков отметил, что у Путина в Китае будет много мероприятий.
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ПолитикаВладимир ПутинвизитКИТАЙЮрий Ушаков
 
 
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