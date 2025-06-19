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Lockheed Martin предложил Британии помощь в создании системы ПВО - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Lockheed Martin предложил Британии помощь в создании системы ПВО
Lockheed Martin предложил Британии помощь в создании системы ПВО - 19.06.2025, ПРАЙМ
Lockheed Martin предложил Британии помощь в создании системы ПВО
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin связалась с британскими властями, чтобы предложить помощь в выстраивании новой системы... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T11:06+0300
2025-06-19T11:07+0300
вооружения
великобритания
сша
lockheed martin
financial times
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ЛОНДОН, 19 июн - ПРАЙМ. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin связалась с британскими властями, чтобы предложить помощь в выстраивании новой системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщает в четверг издание Financial Times. "Lockheed Martin связалась с правительством Великобритании, чтобы предложить помощь в строительстве новой системы противоракетной обороны на фоне геополитической напряженности и шагов США по инвестированию в проект "Золотого купола", - сказано в статье. Опубликованный в начале июня обновленный оборонный обзор Великобритании подчеркивает важность систем ПВО, однако способы ее модернизации в документе не уточняются. По словам операционного директора Lockheed Martin Фрэнка Сент-Джона, которые приводит FT, в корпорации считают, что могут предложить критически важную в этой сфере технику. В частности, он упомянул "перехватчики, датчики наземного базирования" и систему "информирования обстановки космического базирования". Источники в британском минобороны подтвердили изданию, что компания провела брифинг для министерства и рассказала о том, что она может предложить. Тем не менее, в минобороны скептически относятся к идее создания системы, наподобие "Золотого купола". Вместо этого власти склонны к выстраиванию более интегрированной системы противовоздушной и ракетной обороны, пишет газета. Трамп ранее сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Трамп отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.
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великобритания, сша, lockheed martin, financial times
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, Lockheed Martin, Financial Times
11:06 19.06.2025 (обновлено: 11:07 19.06.2025)
 
Lockheed Martin предложил Британии помощь в создании системы ПВО

FT: Lockheed Martin предложила Британии помощь в создании новой системы ПВО

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкСтенд компании Lockheed Martin на выставке в рамках Международный конгресс астронавтики в Вашингтоне
Стенд компании Lockheed Martin на выставке в рамках Международный конгресс астронавтики в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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ЛОНДОН, 19 июн - ПРАЙМ. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin связалась с британскими властями, чтобы предложить помощь в выстраивании новой системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщает в четверг издание Financial Times.
"Lockheed Martin связалась с правительством Великобритании, чтобы предложить помощь в строительстве новой системы противоракетной обороны на фоне геополитической напряженности и шагов США по инвестированию в проект "Золотого купола", - сказано в статье.
Опубликованный в начале июня обновленный оборонный обзор Великобритании подчеркивает важность систем ПВО, однако способы ее модернизации в документе не уточняются.
По словам операционного директора Lockheed Martin Фрэнка Сент-Джона, которые приводит FT, в корпорации считают, что могут предложить критически важную в этой сфере технику. В частности, он упомянул "перехватчики, датчики наземного базирования" и систему "информирования обстановки космического базирования".
Источники в британском минобороны подтвердили изданию, что компания провела брифинг для министерства и рассказала о том, что она может предложить. Тем не менее, в минобороны скептически относятся к идее создания системы, наподобие "Золотого купола". Вместо этого власти склонны к выстраиванию более интегрированной системы противовоздушной и ракетной обороны, пишет газета.
Трамп ранее сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Трамп отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.
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