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Путин провел телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином

Путин провел телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином - 19.06.2025, ПРАЙМ

Путин провел телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином

Глава государства Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T13:06+0300

2025-06-19T13:06+0300

2025-06-19T13:54+0300

политика

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "По взаимной договоренности только что состоялся телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином", - сказал Ушаков журналистам.Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:"Стороны конфликта, особенно Израиль, должны прекратить огонь как можно скорее, чтобы предотвратить эскалацию ситуации и решительно не допустить распространения войны", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая."Лидеры увидятся уже на китайской земле в ходе саммита ШОС в Тяньцзине - это 31 августа - 1 сентября. Также вместе поучаствуют в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны - это 3 сентября, Пекин. А 2 сентября будут проведены полномасштабные двусторонние переговоры", - сказал Ушаков.

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китай

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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин