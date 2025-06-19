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Путин провел телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Путин провел телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином
Путин провел телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином - 19.06.2025, ПРАЙМ
Путин провел телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином
Глава государства Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T13:06+0300
2025-06-19T13:54+0300
политика
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "По взаимной договоренности только что состоялся телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином", - сказал Ушаков журналистам.Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:&quot;Стороны конфликта, особенно Израиль, должны прекратить огонь как можно скорее, чтобы предотвратить эскалацию ситуации и решительно не допустить распространения войны&quot;, - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая."Лидеры увидятся уже на китайской земле в ходе саммита ШОС в Тяньцзине - это 31 августа - 1 сентября. Также вместе поучаствуют в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны - это 3 сентября, Пекин. А 2 сентября будут проведены полномасштабные двусторонние переговоры", - сказал Ушаков.
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, Си Цзиньпин
13:06 19.06.2025 (обновлено: 13:54 19.06.2025)
 
Путин провел телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином

Ушаков: Путин провел телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"По взаимной договоренности только что состоялся телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином", - сказал Ушаков журналистам.

Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:

  • Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора обсудили российские инициативы по созданию инвестиционной платформы БРИКС;
  • Путин проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о своих международных контактах, в том числе с ключевым игроками в ситуации с противостоянием Израиля и Ирана;
  • лидеры условились дать команды ведомствам и службам в ближайшие дни провести контакты и обмениваться информацией в контексте Ближнего Востока;
  • Россия и Китай придерживаются идентичных подходов, решительно осуждают действия Израиля, нарушающие устав ООН;
  • российский лидер подтвердил готовность России осуществлять при необходимости посреднические усилия по Ближнему Востоку;
  • Си Цзиньпин сообщил, что конфликт Ирана и Израиля достиг критической точки;
  • Си Цзиньпин заявил о готовности Китая играть роль в восстановлении мира на Ближнем Востоке;
  • китайский лидер призвал Иран и Израиль как можно скорее прекратить огонь;

"Стороны конфликта, особенно Израиль, должны прекратить огонь как можно скорее, чтобы предотвратить эскалацию ситуации и решительно не допустить распространения войны", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.

  • Си Цзиньпин также обратился к крупным мировым державам, призвав их также способствовать деэскалации ирано-израильского конфликта;
  • Путин и Си Цзиньпин обсудили итоги саммита G7, отметив шероховатости среди участников встречи;
  • лидеры договорились увидеться 31 августа - 3 сентября в КНР;
"Лидеры увидятся уже на китайской земле в ходе саммита ШОС в Тяньцзине - это 31 августа - 1 сентября. Также вместе поучаствуют в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны - это 3 сентября, Пекин. А 2 сентября будут проведены полномасштабные двусторонние переговоры", - сказал Ушаков.
  • Лидеры России и КНР подчеркнули взаимную заинтересованность более энергично укреплять сотрудничество по актуальным вопросам;
  • Телефонный разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина длился час.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
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