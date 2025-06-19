Путин провел телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином
Ушаков: Путин провел телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"По взаимной договоренности только что состоялся телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином", - сказал Ушаков журналистам.
Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ:
- Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора обсудили российские инициативы по созданию инвестиционной платформы БРИКС;
- Путин проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о своих международных контактах, в том числе с ключевым игроками в ситуации с противостоянием Израиля и Ирана;
- лидеры условились дать команды ведомствам и службам в ближайшие дни провести контакты и обмениваться информацией в контексте Ближнего Востока;
- Россия и Китай придерживаются идентичных подходов, решительно осуждают действия Израиля, нарушающие устав ООН;
- российский лидер подтвердил готовность России осуществлять при необходимости посреднические усилия по Ближнему Востоку;
- Си Цзиньпин сообщил, что конфликт Ирана и Израиля достиг критической точки;
- Си Цзиньпин заявил о готовности Китая играть роль в восстановлении мира на Ближнем Востоке;
- китайский лидер призвал Иран и Израиль как можно скорее прекратить огонь;
"Стороны конфликта, особенно Израиль, должны прекратить огонь как можно скорее, чтобы предотвратить эскалацию ситуации и решительно не допустить распространения войны", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
- Си Цзиньпин также обратился к крупным мировым державам, призвав их также способствовать деэскалации ирано-израильского конфликта;
- Путин и Си Цзиньпин обсудили итоги саммита G7, отметив шероховатости среди участников встречи;
- лидеры договорились увидеться 31 августа - 3 сентября в КНР;
"Лидеры увидятся уже на китайской земле в ходе саммита ШОС в Тяньцзине - это 31 августа - 1 сентября. Также вместе поучаствуют в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны - это 3 сентября, Пекин. А 2 сентября будут проведены полномасштабные двусторонние переговоры", - сказал Ушаков.
- Лидеры России и КНР подчеркнули взаимную заинтересованность более энергично укреплять сотрудничество по актуальным вопросам;
- Телефонный разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина длился час.