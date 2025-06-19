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Экономика предложения в России во многом заработала, заявил Решетников - 19.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Экономика предложения в России во многом заработала, заявил Решетников
Экономика предложения в России во многом заработала, заявил Решетников - 19.06.2025, ПРАЙМ
Экономика предложения в России во многом заработала, заявил Решетников
Экономика предложения в России во многом заработала, многие производства запущены, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на ПМЭФ в рамках сессии... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T09:40+0300
2025-06-19T09:47+0300
россия
максим решетников
экономика
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Экономика предложения в России во многом заработала, многие производства запущены, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на ПМЭФ в рамках сессии "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов"."Во многом пошла. Можно привести пример реализации достаточно крупных проектов, программ, которые были поддержаны из бюджета и были запущены, - новый инвестиционный цикл в агропромышленном комплексе, новые инвестиции в туризме, те же нацпроекты техлидерства", - прокомментировал он вопрос об экономике предложения.Он также отметил, что модель экономического роста в России надо модернизировать без революций, нужна преемственность, ведь не всегда кардинально новые решения работают.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, максим решетников
РОССИЯ, Максим Решетников, Экономика
09:40 19.06.2025 (обновлено: 09:47 19.06.2025)
 
Экономика предложения в России во многом заработала, заявил Решетников

Решетников: экономика предложения в России во многом заработала

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Экономика предложения в России во многом заработала, многие производства запущены, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на ПМЭФ в рамках сессии "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов".
"Во многом пошла. Можно привести пример реализации достаточно крупных проектов, программ, которые были поддержаны из бюджета и были запущены, - новый инвестиционный цикл в агропромышленном комплексе, новые инвестиции в туризме, те же нацпроекты техлидерства", - прокомментировал он вопрос об экономике предложения.
Он также отметил, что модель экономического роста в России надо модернизировать без революций, нужна преемственность, ведь не всегда кардинально новые решения работают.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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