https://1prime.ru/20250619/reshetnikov-858652367.html

Экономика предложения в России во многом заработала, заявил Решетников

Экономика предложения в России во многом заработала, заявил Решетников - 19.06.2025, ПРАЙМ

Экономика предложения в России во многом заработала, заявил Решетников

Экономика предложения в России во многом заработала, многие производства запущены, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на ПМЭФ в рамках сессии... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T09:40+0300

2025-06-19T09:40+0300

2025-06-19T09:47+0300

россия

максим решетников

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/72/841007240_0:102:3281:1947_1920x0_80_0_0_424f5ed785fca3419ffac667b0ca6772.jpg

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Экономика предложения в России во многом заработала, многие производства запущены, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на ПМЭФ в рамках сессии "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов"."Во многом пошла. Можно привести пример реализации достаточно крупных проектов, программ, которые были поддержаны из бюджета и были запущены, - новый инвестиционный цикл в агропромышленном комплексе, новые инвестиции в туризме, те же нацпроекты техлидерства", - прокомментировал он вопрос об экономике предложения.Он также отметил, что модель экономического роста в России надо модернизировать без революций, нужна преемственность, ведь не всегда кардинально новые решения работают.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250619/ekonomika-858651857.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, максим решетников