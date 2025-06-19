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Решетников заявил, что экономика России на грани перехода в рецессию - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Решетников заявил, что экономика России на грани перехода в рецессию
Решетников заявил, что экономика России на грани перехода в рецессию - 19.06.2025, ПРАЙМ
Решетников заявил, что экономика России на грани перехода в рецессию
В экономике России по цифрам видно охлаждение, а по ощущениям бизнеса и индикаторам она на грани перехода в рецессию, дальнейшая ее судьба зависит от решений... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T09:47+0300
2025-06-19T09:47+0300
пмэф-2025
россия
максим решетников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. В экономике России по цифрам видно охлаждение, а по ощущениям бизнеса и индикаторам она на грани перехода в рецессию, дальнейшая ее судьба зависит от решений властей, заявил министр экономического развития Максим Решетников в рамках ПМЭФ. "По цифрам у нас охлаждение, но у нас все наши цифры - это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса, по индикаторам мы, мне кажется, уже на грани перехода в рецессию", - сказал Решетников на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов". "Я не предсказал (рецессию - ред.), сказал, что мы стоим на грани. Дальше все зависит от наших решений", - подчеркнул Решетников. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, максим решетников
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Максим Решетников
09:47 19.06.2025
 
Решетников заявил, что экономика России на грани перехода в рецессию

Решетников: экономика России на грани перехода в рецессию

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. В экономике России по цифрам видно охлаждение, а по ощущениям бизнеса и индикаторам она на грани перехода в рецессию, дальнейшая ее судьба зависит от решений властей, заявил министр экономического развития Максим Решетников в рамках ПМЭФ.
"По цифрам у нас охлаждение, но у нас все наши цифры - это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса, по индикаторам мы, мне кажется, уже на грани перехода в рецессию", - сказал Решетников на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов".
"Я не предсказал (рецессию - ред.), сказал, что мы стоим на грани. Дальше все зависит от наших решений", - подчеркнул Решетников.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПМЭФ-2023. Как будет развиваться российская экономика
Экономика предложения в России во многом заработала, заявил Решетников
09:40
 
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