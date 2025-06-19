https://1prime.ru/20250619/reshetnikov-858652940.html
Инвестиции в России вырастут по итогам 2025 года только на 1,7%
Инвестиции в России вырастут по итогам 2025 года только на 1,7% - 19.06.2025, ПРАЙМ
Инвестиции в России вырастут по итогам 2025 года только на 1,7%
Инвестиции в России несмотря на сильные результаты первого квартала вырастут по итогам 2025 года только на 1,7%, и это амбициозная задача, поскольку уровень... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T09:51+0300
2025-06-19T09:51+0300
2025-06-19T09:51+0300
экономика
россия
финансы
максим решетников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Инвестиции в России несмотря на сильные результаты первого квартала вырастут по итогам 2025 года только на 1,7%, и это амбициозная задача, поскольку уровень процентных ставок серьезно демотивирует не только инвестировать на заемные средства, но и вкладывать собственные, заявил министр экономического развития Максим Решетников на ПМЭФ. "Вопрос, что мы ожидаем в этом году. Несмотря на сильные цифры первого квартала, которые мы пока рассматриваем как очень сильный выброс от тренда, мы рассматриваем 1,7% - текущая наша оценка, это достаточно амбициозная задача, учитывая, что у нас большая доля инвестиций все-таки - собственные средства предприятий, а мы видим достаточно большой приток средств на депозиты, в том числе юридических лиц", - сказал глава Минэкономразвития на сессии "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов". "То есть мы понимаем, что текущий уровень процентных ставок демотивирует не только заходить в новые проекты с кредитным ресурсом, но и в общем серьезно демотивирует свои средства вкладывать", - уточнил он. "Рост первого квартала 8,7% и итоговая цифра 1,7% - это значит, что в один из кварталов мы ожидаем снижение инвестиций год к году, очевидно, что это будет третий-четвертый квартал", - добавил Решетников. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, финансы, максим решетников
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Максим Решетников
Инвестиции в России вырастут по итогам 2025 года только на 1,7%
Решетников: инвестиции в России вырастут по итогам 2025 года только на 1,7%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Инвестиции в России несмотря на сильные результаты первого квартала вырастут по итогам 2025 года только на 1,7%, и это амбициозная задача, поскольку уровень процентных ставок серьезно демотивирует не только инвестировать на заемные средства, но и вкладывать собственные, заявил министр экономического развития Максим Решетников на ПМЭФ.
"Вопрос, что мы ожидаем в этом году. Несмотря на сильные цифры первого квартала, которые мы пока рассматриваем как очень сильный выброс от тренда, мы рассматриваем 1,7% - текущая наша оценка, это достаточно амбициозная задача, учитывая, что у нас большая доля инвестиций все-таки - собственные средства предприятий, а мы видим достаточно большой приток средств на депозиты, в том числе юридических лиц", - сказал глава Минэкономразвития на сессии "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов".
"То есть мы понимаем, что текущий уровень процентных ставок демотивирует не только заходить в новые проекты с кредитным ресурсом, но и в общем серьезно демотивирует свои средства вкладывать", - уточнил он.
"Рост первого квартала 8,7% и итоговая цифра 1,7% - это значит, что в один из кварталов мы ожидаем снижение инвестиций год к году, очевидно, что это будет третий-четвертый квартал", - добавил Решетников.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Беглов оценил ожидаемый объем инвестиций в экономику Петербурга