Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников объяснил, с чем может быть связан рост цен на отдельные продукты - 19.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920ПМЭФ-2025
https://1prime.ru/20250619/reshetnikov-858667730.html
Решетников объяснил, с чем может быть связан рост цен на отдельные продукты
Решетников объяснил, с чем может быть связан рост цен на отдельные продукты - 19.06.2025, ПРАЙМ
Решетников объяснил, с чем может быть связан рост цен на отдельные продукты
Рост цен на отдельные продукты в РФ связан с ростом доходов россиян и тем, что они стали лучше питаться, экономика должна справляться с предложением нужных... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T13:37+0300
2025-06-19T13:37+0300
пмэф-2025
максим решетников
россия
продукты
цены на продукты
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/95/840319544_0:0:3080:1733_1920x0_80_0_0_88992f0def91ffc879478242385b1bc3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Рост цен на отдельные продукты в РФ связан с ростом доходов россиян и тем, что они стали лучше питаться, экономика должна справляться с предложением нужных товаров, заявил глава минэкономразвития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия 24" на ПМЭФ. "Мы понимаем, что у нас меняется структура потребления. Мы стали с ростом доходов лучше питаться. А россияне, соответственно, там, не знаю, рост цен на масло - это из этой серии. До этого были яйца, потом курица, мясо, потом фрукты и так далее. Это будет происходить, и это очень хорошо", - сказал он. "Экономика должна успевать с предложением этих товаров, потому что если спрос растет, а товаров нет, это что? Это инфляция", - добавил министр. Глава Минэкономразвития подчеркнул, что в продовольственные сектора экономики требуются новые инвестиции. И эти инвестиции, по его словам, туда уже идут. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250619/reshetnikov-858652776.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/95/840319544_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_6029a7dec7a099412426371eb318e789.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
максим решетников, россия, продукты, цены на продукты
ПМЭФ-2025, Максим Решетников, РОССИЯ, продукты, Цены на продукты
13:37 19.06.2025
 
Решетников объяснил, с чем может быть связан рост цен на отдельные продукты

Решетников: рост цен на отдельные продукты связан с ростом доходов и улучшением питания

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Рост цен на отдельные продукты в РФ связан с ростом доходов россиян и тем, что они стали лучше питаться, экономика должна справляться с предложением нужных товаров, заявил глава минэкономразвития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия 24" на ПМЭФ.
"Мы понимаем, что у нас меняется структура потребления. Мы стали с ростом доходов лучше питаться. А россияне, соответственно, там, не знаю, рост цен на масло - это из этой серии. До этого были яйца, потом курица, мясо, потом фрукты и так далее. Это будет происходить, и это очень хорошо", - сказал он.
"Экономика должна успевать с предложением этих товаров, потому что если спрос растет, а товаров нет, это что? Это инфляция", - добавил министр.
Глава Минэкономразвития подчеркнул, что в продовольственные сектора экономики требуются новые инвестиции. И эти инвестиции, по его словам, туда уже идут.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Решетников заявил, что экономика России на грани перехода в рецессию
09:47
 
ПМЭФ-2025Максим РешетниковРОССИЯпродуктыЦены на продукты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала