https://1prime.ru/20250619/reshetnikov-858667730.html

Решетников объяснил, с чем может быть связан рост цен на отдельные продукты

Решетников объяснил, с чем может быть связан рост цен на отдельные продукты - 19.06.2025, ПРАЙМ

Решетников объяснил, с чем может быть связан рост цен на отдельные продукты

Рост цен на отдельные продукты в РФ связан с ростом доходов россиян и тем, что они стали лучше питаться, экономика должна справляться с предложением нужных... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T13:37+0300

2025-06-19T13:37+0300

2025-06-19T13:37+0300

пмэф-2025

максим решетников

россия

продукты

цены на продукты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Рост цен на отдельные продукты в РФ связан с ростом доходов россиян и тем, что они стали лучше питаться, экономика должна справляться с предложением нужных товаров, заявил глава минэкономразвития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия 24" на ПМЭФ. "Мы понимаем, что у нас меняется структура потребления. Мы стали с ростом доходов лучше питаться. А россияне, соответственно, там, не знаю, рост цен на масло - это из этой серии. До этого были яйца, потом курица, мясо, потом фрукты и так далее. Это будет происходить, и это очень хорошо", - сказал он. "Экономика должна успевать с предложением этих товаров, потому что если спрос растет, а товаров нет, это что? Это инфляция", - добавил министр. Глава Минэкономразвития подчеркнул, что в продовольственные сектора экономики требуются новые инвестиции. И эти инвестиции, по его словам, туда уже идут. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250619/reshetnikov-858652776.html

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максим решетников, россия, продукты, цены на продукты