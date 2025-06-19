https://1prime.ru/20250619/reshetnikov-858667730.html
Решетников объяснил, с чем может быть связан рост цен на отдельные продукты
Решетников объяснил, с чем может быть связан рост цен на отдельные продукты - 19.06.2025, ПРАЙМ
Решетников объяснил, с чем может быть связан рост цен на отдельные продукты
Рост цен на отдельные продукты в РФ связан с ростом доходов россиян и тем, что они стали лучше питаться, экономика должна справляться с предложением нужных... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T13:37+0300
2025-06-19T13:37+0300
2025-06-19T13:37+0300
пмэф-2025
максим решетников
россия
продукты
цены на продукты
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/95/840319544_0:0:3080:1733_1920x0_80_0_0_88992f0def91ffc879478242385b1bc3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Рост цен на отдельные продукты в РФ связан с ростом доходов россиян и тем, что они стали лучше питаться, экономика должна справляться с предложением нужных товаров, заявил глава минэкономразвития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия 24" на ПМЭФ. "Мы понимаем, что у нас меняется структура потребления. Мы стали с ростом доходов лучше питаться. А россияне, соответственно, там, не знаю, рост цен на масло - это из этой серии. До этого были яйца, потом курица, мясо, потом фрукты и так далее. Это будет происходить, и это очень хорошо", - сказал он. "Экономика должна успевать с предложением этих товаров, потому что если спрос растет, а товаров нет, это что? Это инфляция", - добавил министр. Глава Минэкономразвития подчеркнул, что в продовольственные сектора экономики требуются новые инвестиции. И эти инвестиции, по его словам, туда уже идут. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250619/reshetnikov-858652776.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/95/840319544_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_6029a7dec7a099412426371eb318e789.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим решетников, россия, продукты, цены на продукты
ПМЭФ-2025, Максим Решетников, РОССИЯ, продукты, Цены на продукты
Решетников объяснил, с чем может быть связан рост цен на отдельные продукты
Решетников: рост цен на отдельные продукты связан с ростом доходов и улучшением питания
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Рост цен на отдельные продукты в РФ связан с ростом доходов россиян и тем, что они стали лучше питаться, экономика должна справляться с предложением нужных товаров, заявил глава минэкономразвития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия 24" на ПМЭФ.
"Мы понимаем, что у нас меняется структура потребления. Мы стали с ростом доходов лучше питаться. А россияне, соответственно, там, не знаю, рост цен на масло - это из этой серии. До этого были яйца, потом курица, мясо, потом фрукты и так далее. Это будет происходить, и это очень хорошо", - сказал он.
"Экономика должна успевать с предложением этих товаров, потому что если спрос растет, а товаров нет, это что? Это инфляция", - добавил министр.
Глава Минэкономразвития подчеркнул, что в продовольственные сектора экономики требуются новые инвестиции. И эти инвестиции, по его словам, туда уже идут.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Решетников заявил, что экономика России на грани перехода в рецессию