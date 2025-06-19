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Глава ВТБ выразил надежду, что рецессии в экономике России удастся избежать - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Глава ВТБ выразил надежду, что рецессии в экономике России удастся избежать
Глава ВТБ выразил надежду, что рецессии в экономике России удастся избежать - 19.06.2025, ПРАЙМ
Глава ВТБ выразил надежду, что рецессии в экономике России удастся избежать
Глава ВТБ Андрей Костин надеется, что в этом году удастся избежать рецессии в российской экономике. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T14:14+0300
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пмэф-2025
россия
банки
андрей костин
втб
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин надеется, что в этом году удастся избежать рецессии в российской экономике. "Это, скорее, вынужденная ситуация. Мы надеемся, что мы будем не очень долго в ней жить и нам удастся избежать рецессии. Но не удастся избежать значительного замедления темпов экономического роста", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1" в рамках ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос. Он отметил, что сейчас экономике РФ приходится существовать в условиях жесткой денежно-кредитной политики, которая не нравится ни банкам, ни компаниям. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, банки, андрей костин, втб
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Банки, Андрей Костин, ВТБ
14:14 19.06.2025
 
Глава ВТБ выразил надежду, что рецессии в экономике России удастся избежать

Глава ВТБ Костин надеется, что в этом году удастся избежать рецессии в экономике

© РИА Новости . Сергей Субботин | Перейти в медиабанк#Глава ВТБ Андрей Костин
#Глава ВТБ Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Сергей Субботин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин надеется, что в этом году удастся избежать рецессии в российской экономике.
"Это, скорее, вынужденная ситуация. Мы надеемся, что мы будем не очень долго в ней жить и нам удастся избежать рецессии. Но не удастся избежать значительного замедления темпов экономического роста", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1" в рамках ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.
Он отметил, что сейчас экономике РФ приходится существовать в условиях жесткой денежно-кредитной политики, которая не нравится ни банкам, ни компаниям.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025РОССИЯБанкиАндрей КостинВТБ
 
 
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