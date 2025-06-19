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Банки в РФ заблокировали подозрительные операции на 300 миллиардов рублей - 19.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250619/rosfinmonitoring-858662374.html
Банки в РФ заблокировали подозрительные операции на 300 миллиардов рублей
Банки в РФ заблокировали подозрительные операции на 300 миллиардов рублей - 19.06.2025, ПРАЙМ
Банки в РФ заблокировали подозрительные операции на 300 миллиардов рублей
Банки заблокировали за 2024 год подозрительных операций по счетам на сумму 300 миллиардов рублей, заявил замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T11:58+0300
2025-06-19T11:58+0300
экономика
финансы
банки
росфинмониторинг
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С. ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – ПРАЙМ. Банки заблокировали за 2024 год подозрительных операций по счетам на сумму 300 миллиардов рублей, заявил замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд. "Блокировка происходит на уровне банков сейчас в первую очередь. Хочу сказать, что этим занимаются как подразделения финансового мониторинга банков, так и антифрод-подразделения банков. И, например, по итогам прошлого года такие подразделения заблокировали подозрительные операции на сумму около 300 миллиардов рублей", - сказал он, выступая на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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финансы, банки, росфинмониторинг
Экономика, Финансы, Банки, Росфинмониторинг
11:58 19.06.2025
 
Банки в РФ заблокировали подозрительные операции на 300 миллиардов рублей

Росфинмониторинг: банки заблокировали подозрительные операции на 300 млрд руб

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкДенежные купюры - рубли и евро
Денежные купюры - рубли и евро - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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С. ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – ПРАЙМ. Банки заблокировали за 2024 год подозрительных операций по счетам на сумму 300 миллиардов рублей, заявил замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд.
"Блокировка происходит на уровне банков сейчас в первую очередь. Хочу сказать, что этим занимаются как подразделения финансового мониторинга банков, так и антифрод-подразделения банков. И, например, по итогам прошлого года такие подразделения заблокировали подозрительные операции на сумму около 300 миллиардов рублей", - сказал он, выступая на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
%Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
Банк России рассказал о темпах роста кредитования
10:29
 
ЭкономикаФинансыБанкиРосфинмониторинг
 
 
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