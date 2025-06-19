https://1prime.ru/20250619/roskosmos-858683570.html

Глава "Роскосмоса" рассказал о планах по расширению сотрудничества с NASA

Глава "Роскосмоса" рассказал о планах по расширению сотрудничества с NASA - 19.06.2025, ПРАЙМ

Глава "Роскосмоса" рассказал о планах по расширению сотрудничества с NASA

"Роскосмос" планирует расширять сотрудничество с новым руководством американского космического агентства NASA, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T18:55+0300

2025-06-19T18:55+0300

2025-06-19T18:55+0300

дмитрий баканов

роскосмос

сотрудничество

nasa

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. "Роскосмос" планирует расширять сотрудничество с новым руководством американского космического агентства NASA, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "У нас есть совместные проекты по пилотируемому космосу. А дальше будем смотреть. Сейчас новый администратор NASA будет назначен, и будем вести диалог о расширении повестки", - сказал Баканов корреспонденту Unashev_live, комментируя неудачу американского космического корабля, произошедшую накануне.

https://1prime.ru/20250618/roskosmos-858632771.html

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дмитрий баканов, роскосмос, сотрудничество, nasa