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Глава "Роскосмоса" рассказал о планах по расширению сотрудничества с NASA
Глава "Роскосмоса" рассказал о планах по расширению сотрудничества с NASA - 19.06.2025, ПРАЙМ
Глава "Роскосмоса" рассказал о планах по расширению сотрудничества с NASA
"Роскосмос" планирует расширять сотрудничество с новым руководством американского космического агентства NASA, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T18:55+0300
2025-06-19T18:55+0300
2025-06-19T18:55+0300
дмитрий баканов
роскосмос
сотрудничество
nasa
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. "Роскосмос" планирует расширять сотрудничество с новым руководством американского космического агентства NASA, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "У нас есть совместные проекты по пилотируемому космосу. А дальше будем смотреть. Сейчас новый администратор NASA будет назначен, и будем вести диалог о расширении повестки", - сказал Баканов корреспонденту Unashev_live, комментируя неудачу американского космического корабля, произошедшую накануне.
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дмитрий баканов, роскосмос, сотрудничество, nasa
Дмитрий Баканов, Роскосмос, сотрудничество, NASA
Глава "Роскосмоса" рассказал о планах по расширению сотрудничества с NASA
Баканов: Роскосмос планирует расширять сотрудничество с новым руководством NASA
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. "Роскосмос" планирует расширять сотрудничество с новым руководством американского космического агентства NASA, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"У нас есть совместные проекты по пилотируемому космосу. А дальше будем смотреть. Сейчас новый администратор NASA будет назначен, и будем вести диалог о расширении повестки", - сказал Баканов корреспонденту Unashev_live, комментируя неудачу американского космического корабля, произошедшую накануне.
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