https://1prime.ru/20250619/roskosmos-858687354.html
"Роскосмос": РФ поможет Индонезии организовать полет ее первого космонавта
"Роскосмос": РФ поможет Индонезии организовать полет ее первого космонавта - 19.06.2025, ПРАЙМ
"Роскосмос": РФ поможет Индонезии организовать полет ее первого космонавта
Россия поможет Индонезии организовать полет ее первого космонавта, после подписания соглашения о защите ракетных технологий будут обсуждены детали полета,... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T20:46+0300
2025-06-19T20:46+0300
2025-06-19T20:46+0300
роскосмос
дмитрий баканов
космос
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Россия поможет Индонезии организовать полет ее первого космонавта, после подписания соглашения о защите ракетных технологий будут обсуждены детали полета, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Конечно, мы готовы (способствовать этому - ред.). Мы, когда в 2001 году первый их спутник запускали, сейчас они рассматривают варианты взаимодействия. Нам надо соглашение подписать о защите ракетных технологий и перейдем уже тогда к обсуждению технических деталей", - сказал Баканов на полях ПМЭФ корреспонденту "Известий" Виктору Синеоку. Глава "Роскосмоса" добавил, что разговоры об этом с индонезийскими партнерами уже ведутся.
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роскосмос, дмитрий баканов, космос
Роскосмос, Дмитрий Баканов, космос
"Роскосмос": РФ поможет Индонезии организовать полет ее первого космонавта
"Роскосмос": Россия поможет Индонезии организовать полет ее первого космонавта
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Россия поможет Индонезии организовать полет ее первого космонавта, после подписания соглашения о защите ракетных технологий будут обсуждены детали полета, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Конечно, мы готовы (способствовать этому - ред.). Мы, когда в 2001 году первый их спутник запускали, сейчас они рассматривают варианты взаимодействия. Нам надо соглашение подписать о защите ракетных технологий и перейдем уже тогда к обсуждению технических деталей", - сказал Баканов на полях ПМЭФ корреспонденту "Известий" Виктору Синеоку.
Глава "Роскосмоса" добавил, что разговоры об этом с индонезийскими партнерами уже ведутся.
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