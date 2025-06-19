Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Роскосмос": РФ поможет Индонезии организовать полет ее первого космонавта - 19.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250619/roskosmos-858687354.html
"Роскосмос": РФ поможет Индонезии организовать полет ее первого космонавта
"Роскосмос": РФ поможет Индонезии организовать полет ее первого космонавта - 19.06.2025, ПРАЙМ
"Роскосмос": РФ поможет Индонезии организовать полет ее первого космонавта
Россия поможет Индонезии организовать полет ее первого космонавта, после подписания соглашения о защите ракетных технологий будут обсуждены детали полета,... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T20:46+0300
2025-06-19T20:46+0300
роскосмос
дмитрий баканов
космос
https://cdnn.1prime.ru/img/83153/02/831530209_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e402449b6c5471b5eaa4d635ae11cb49.jpg
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Россия поможет Индонезии организовать полет ее первого космонавта, после подписания соглашения о защите ракетных технологий будут обсуждены детали полета, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Конечно, мы готовы (способствовать этому - ред.). Мы, когда в 2001 году первый их спутник запускали, сейчас они рассматривают варианты взаимодействия. Нам надо соглашение подписать о защите ракетных технологий и перейдем уже тогда к обсуждению технических деталей", - сказал Баканов на полях ПМЭФ корреспонденту "Известий" Виктору Синеоку. Глава "Роскосмоса" добавил, что разговоры об этом с индонезийскими партнерами уже ведутся.
https://1prime.ru/20250619/putin-858671190.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83153/02/831530209_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8a3ad58606391b63d9e75d26e9d70c83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
роскосмос, дмитрий баканов, космос
Роскосмос, Дмитрий Баканов, космос
20:46 19.06.2025
 
"Роскосмос": РФ поможет Индонезии организовать полет ее первого космонавта

"Роскосмос": Россия поможет Индонезии организовать полет ее первого космонавта

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗарубежные страны. Индонезия. Отдых на Бали
Зарубежные страны. Индонезия. Отдых на Бали - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Россия поможет Индонезии организовать полет ее первого космонавта, после подписания соглашения о защите ракетных технологий будут обсуждены детали полета, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Конечно, мы готовы (способствовать этому - ред.). Мы, когда в 2001 году первый их спутник запускали, сейчас они рассматривают варианты взаимодействия. Нам надо соглашение подписать о защите ракетных технологий и перейдем уже тогда к обсуждению технических деталей", - сказал Баканов на полях ПМЭФ корреспонденту "Известий" Виктору Синеоку.
Глава "Роскосмоса" добавил, что разговоры об этом с индонезийскими партнерами уже ведутся.
Президент Владимир Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
Россия рассчитывает на вклад Индонезии в развитие БРИКС, заявил Путин
14:30
 
РоскосмосДмитрий Бакановкосмос
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала