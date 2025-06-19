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В Рособрнадзоре рассказали о результатах тестирования детей мигрантов

В Рособрнадзоре рассказали о результатах тестирования детей мигрантов - 19.06.2025, ПРАЙМ

В Рособрнадзоре рассказали о результатах тестирования детей мигрантов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Из 3,6 тысяч детей мигрантов, подавших заявление на сдачу тестирования на знание русского языка для приема в школы РФ,... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T06:31+0300

2025-06-19T06:31+0300

2025-06-19T06:31+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Из 3,6 тысяч детей мигрантов, подавших заявление на сдачу тестирования на знание русского языка для приема в школы РФ, только около 270 человек смогли полностью пройти процедуру экзаменации, это 7% от общего числа, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "После двух сборов данных у нас было 3 667 заявлений от мигрантов во всех субъектах Российской Федерации с желанием учиться в российских школах… На тестирование смогло прийти только за два месяца 509 человек, это около 17%. Вот на сегодняшний день только 55%, ну, около 270 человек, смогло это тестирование пройти. Вот эта часть, 270 ребят, это всего лишь 7% от 3 677 подавших заявление", - сказал руководитель ведомства. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете зачисления в школы детей иностранцев, не знающих государственный язык. Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, главы ключевых комитетов и фракций нижней палаты парламента. С 1 апреля 2025 года, согласно закону, детям мигрантов требуется сдать тест на знание русского для поступления в школу. Федеральный институт педагогических измерений сформировал варианты тестирования индивидуально для каждой ступени обучения — с 1 по 11 класс. У ребенка проверят навыки говорения, слушания, чтения, письма, понимания устной речи и лексико-грамматические знания. Для положительного результата тестирования требуется оценка "удовлетворительно". При более низкой ребенку дадут возможность пройти допобучение русскому языку. Повторно экзамен можно сдать не ранее чем через три месяца. Кроме того, перед зачислением ребенка в школу проверят законность его нахождения в России. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, владимир путин, вячеслав володин, госдума