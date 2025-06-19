https://1prime.ru/20250619/rossija-858639956.html
Межгосударственные отношения России и Индонезии
Межгосударственные отношения России и Индонезии - 19.06.2025, ПРАЙМ
Межгосударственные отношения России и Индонезии
Президент России Владимир Путин встретится в четверг с президентом Индонезии Прабово Субианто. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T00:55+0300
2025-06-19T00:55+0300
2025-06-19T00:55+0300
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денис мантуров
владимир путин
прабово субианто
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретится в четверг с президентом Индонезии Прабово Субианто.
Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Индонезии.
Дипломатические отношения между СССР и Индонезией установлены 3 февраля 1950 года. Правительство Индонезии признало Российскую Федерацию в качестве правопродолжателя СССР 28 декабря 1991 года.
Советский Союз оказывал политическую поддержку борьбе индонезийского народа за независимость, в числе первых признал Индонезию в качестве независимого государства и способствовал становлению ее государственности.
Силами советских специалистов в Джакарте и в других регионах архипелага были построены госпиталь Дружбы, стадион, многочисленные дороги и транспортные развязки. В 1960-е годы особо доверительные отношения сложились между первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым и первым президентом Индонезии Сукарно, который четырежды посещал СССР.
С момента получения независимости Индонезия традиционно выступает одним из ведущих партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Между Москвой и Джакартой поддерживается доверительный политический диалог.
21 апреля 2003 года в ходе визита в Россию президента Индонезии Мегавати Сукарнопутри была подписана Декларация об основах дружественных и партнерских отношений между Российской Федерацией и Республикой Индонезией в XXI веке.
В декабре 2006 года Россию посетил президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно.
В сентябре 2007 года президент России Владимир Путин посетил Индонезию с официальным визитом.
В мае 2016 года Россию с официальным визитом посетил президент Индонезии Джоко Видодо. Переговоры прошли в Сочи, главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Двусторонние контакты глав России и Индонезии проходили "на полях" саммитов форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) в США (2011), России (2012), "Группы двадцати" в Мексике (2012), в Индонезии (2013), в Китае (2014) и АСЕАН в Сингапуре (2018).
30 июня 2022 года президент Индонезии Джоко Видодо посетил с визитом Москву, где прошли его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
31 июля 2024 года состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с избранным президентом Индонезии, министром обороны Прабово Субианто, который прибыл в Москву с рабочим визитом.
Осуществляются контакты на высоком правительственном уровне.
20 октября 2024 года первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров по поручению президента Владимира Путина возглавил российскую делегацию на инаугурацию избранного президента страны Прабово Субианто. Денис Мантуров был принят президентом Индонезии, а также провел переговоры с министром – координатором по вопросам экономики Индонезии Аирланггой Хартарто.
20 февраля 2025 года первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров встретился с министром иностранных дел Индонезии Сугионо в Москве.
14 апреля 2025 года в ходе двухдневного рабочего визита в Джакарту первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров принял участие в пленарном заседании российско-индонезийского бизнес-форума "Россия – Индонезия: стратегия партнерства", посетил Ассоциацию бадминтона Индонезии и гала-концерт, приуроченный к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. 15 апреля Дениса Мантурова принял президент Индонезии Прабово Субианто.
Между Россией и Индонезией поддерживается тесное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств.
30 марта 2022 года главы внешнеполитических ведомств России и Индонезии Сергей Лавров и Ретно Марсуди провели встречу "на полях" третьей министерской конференции стран-соседей Афганистана в городе Туньси (КНР).
В последующем Лавров и Марсуди встречались 22 сентября "на полях" 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США) и 12 ноября в Пномпене (Камбоджа) "на полях" 17-го Восточноазиатского саммита.
12 июля 2023 года в Джакарте "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с руководителем канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И и главой МИД Индонезии Ретно Марсуди.
21 ноября 2023 года министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди приняла участие во встрече, которую провел в Сергей Лавров с группой министров иностранных дел арабских и мусульманских стран и генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой по ситуации в секторе Газа.
В 2024 году главы внешнеполитических ведомств двух стран встречались 22 января в Нью-Йорке и 25 июля 2024 года во Вьентьяне (Лаос) "на полях" мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Особое внимание уделяется активизации политического диалога между двумя странами на площадке Организации исламского сотрудничества и в рамках Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир".
Поступательно развиваются межпарламентские связи. Регулярно проходят встречи по линии руководства палат законодательных органов, успешно функционируют парламентские группы дружбы.
Осуществляются контакты между министерствами и ведомствами двух стран, развиваются межрегиональные обмены.
С 1 января 2025 года Индонезия присоединилась к БРИКС в качестве полноправного участника.
Координацию совместных усилий в сфере практической кооперации эффективно осуществляет созданная в 2002 году Российско-Индонезийская совместная комиссия по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, в рамках которой действуют восемь рабочих групп. 11 июня 2024 года в формате встречи сопредседателей межправкомиссии прошли переговоры первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова с министром-координатором по вопросам экономики Индонезии Аирланггой Хартарто. 15 апреля 2025 года в Джакарте прошло 13-е заседание комиссии.
По итогам 2024 года взаимный товарооборот достиг 4,3 миллиарда долларов, что позволило Индонезии войти в тройку ведущих внешнеторговых партнеров России в АСЕАН. За последние пять лет товарооборот двух стран вырос более чем на 80%.
В 2024 году Россия и Индонезия увеличили товарооборот сельскохозяйственной продукции почти до 1,5 миллиарда долларов, что на 41,4% больше, чем в 2023 году. Сюда входит около 1,4 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции.
Основными позициями в стоимостной структуре индонезийского импорта из России стали пшеница (92,3%), семена кориандра (2,6%) и замороженная рыба (2,2%). Рост импорта из России на 20,3% был в целом обусловлен более высокими закупками пшеницы (+37%).
Индонезия экспортировала в Россию 795,5 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции (в 2023 году – 681,1 тысяча тонн). Стоимость этих поставок выросла с 715,1 миллиона долларов до 1,08 миллиарда долларов. Экспорт Индонезии в основном состоял из пальмового масла (49,7%), пальмоядрового масла и масла бабассу (11,7%), кофе (9,7%), какао-масла и какао-жира (8,5%), а также какао-порошка (4,4%).
Наряду с продукцией ТЭК растет экспорт продовольствия и минеральных удобрений.
Среди перспективных областей сотрудничества – сфера цифровых технологий. (информационная безопасность, искусственный интеллект и технологии умного города), космическая отрасль, в том числе технологии дистанционного зондирования Земли, спутниковая навигация, пилотируемая космонавтика и подготовка кадров.
14 апреля 2025 года в Джакарте состоялся российско-индонезийский бизнес-форум "Россия - Индонезия: стратегия партнерства". Он объединил более 500 предпринимателей и представителей органов власти. В нем принял участие первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.
На территории Индонезии реализуются крупные инфраструктурные проекты с участием отечественных компаний ОАО "РЖД" и ПАО "НК "Роснефть".
Российские логистические компании планируют сотрудничество по развитию портовой инфраструктуры в регионе. Транспортная группа FESCO объявила о планах совершить первый судозаход в порт Джакарта (Индонезия) в рамках морской линии FESCO Intra Asia Service (FIAS), маршрут которой также охватывает Вьетнам, Малайзию и Таиланд. Группа компаний "Дело" планирует строительство специализированного терминала по импорту пальмового масла и экспорту подсолнечного масла. Есть базовый потенциал в сегментах производства судового комплектующего оборудования, в проектировании и строительстве судов, в частности на воздушной подушке и на подводных крыльях, а также инновационных судов на электрической тяге. Обсуждается создание экономически эффективных контейнерных маршрутов и внедрение комплексных мультимодальных решений.
Осуществляется сотрудничество по линии военных ведомств двух стран.
Переговоры о поставках в Индонезию советского вооружения и военной техники начались в 1957 году. В те годы вооруженные силы Индонезии нуждались в проведении тотальной модернизации, это было необходимо для защиты суверенитета и территориальной целостности страны. Первым на экспорт в Индонезию был поставлен внедорожник ГАЗ-69, который в 1957 году сумел выиграть тендер у западных конкурентов. В 1958 году первые 100 автомобилей были поставлены для нужд ВВС Индонезии, а позднее – еще 400 внедорожников уже для сухопутных частей.
В 1958 году СССР и Индонезия договорились о поставках в республику десятков учебных истребителей МиГ-15УТИ, а также истребителей МиГ-17, бомбардировщиков Ил-28 и транспортных самолетов Ил-14. Помимо этого с непосредственным советским участием был переоснащен индонезийский военно-морской флот. В 1959 году в страну были поставлены 4 эсминца, которые получили индонезийские имена "Санджая", "Султан Искандар Муда", "Савунгалинг" и "Силиванги" и две подлодки проекта 631.
В дальнейшем после распада СССР уже Россия продолжила свое военно-техническое сотрудничество с Индонезией.
Россия поставила в Индонезию истребители семейства Су-27/30, вертолеты Ми-35П и Ми-17В-5, бронетранспортеры БТР-80 и боевые машины пехоты БМП-3Ф, а также партию автоматов АК-100 и другую технику.
В период с 1992 по 2018 год Российская Федерация поставила Индонезии продукции военного назначения на сумму более 2,5 миллиардов долларов.
Россия продолжает готовить кадры и специалистов для вооруженных сил Индонезии. В РФ прошли обучение несколько десятков летчиков на тренажере для Су-27. За все время взаимодействия в военной сфере в России подготовили более шести тысяч специалистов.
4-8 ноября 2024 года в Сурабае прошли первые совместные российско-индонезийские учения ВМС "Орруда-2024".
В ноябре 2024 года Россия получила от Индонезии заявку по поставкам вооружения и военной техники на 2025-2030 годы, предложение находится в работе.
В Индонезии работает представительство Государственной корпорации Ростех, обеспечивая интересы Рособоронэкспорта.
Осуществляется сотрудничество в области культуры.
С 1965 года в Джакарте функционирует Российский центр науки и культуры.
С 2022 года в Москве действует Общество дружбы России и Индонезии
В Индонезии функционирует местное молодежное сообщество российско-индонезийской дружбы "Копер Русиндо".
В апреле 2025 года в Джакарте открылся проект "Слово о русском сердце". Проект посвящен 75-летию дипломатических отношений между Россией и Индонезией и 100-летнему юбилею Россотрудничества. Открытие прошло на площадке индонезийского университета Universitas Nasional.
Развиваются связи в области образования.
По состоянию на февраль 2025 года в российских вузах обучалось свыше 500 индонезийцев.
Самая большая диаспора индонезийских студентов обучается в настоящее время в Томском государственном университете. По атомным специальностям в России обучается 13 студентов из Индонезии.
В 2023 году год на базе Технологического института Сурабая было открыто представительство Большого университета Томска – первое представительство российских вузов в Индонезии.
Растет взаимодействие в сфере туризма. В 2024 году Индонезию посетили более 180 тысяч туристов из России. Этот результат превзошел данные 2023 года на 11,71% и позволил России сохранить свое место в ТОП-15 стран-поставщиков туристов в Индонезию. Самым востребованным у россиян курортом Индонезии традиционно стал остров Бали, где отдохнули около 162 тысяч граждан РФ.
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мировая экономика, россия, индонезия, джакарта, москва, денис мантуров, владимир путин, прабово субианто, асеан, мид, оон
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Джакарта, МОСКВА, Денис Мантуров, Владимир Путин, Прабово Субианто, АСЕАН, МИД, ООН
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретится в четверг с президентом Индонезии Прабово Субианто.
Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Индонезии.
Дипломатические отношения между СССР и Индонезией установлены 3 февраля 1950 года. Правительство Индонезии признало Российскую Федерацию в качестве правопродолжателя СССР 28 декабря 1991 года.
Советский Союз оказывал политическую поддержку борьбе индонезийского народа за независимость, в числе первых признал Индонезию в качестве независимого государства и способствовал становлению ее государственности.
Силами советских специалистов в Джакарте и в других регионах архипелага были построены госпиталь Дружбы, стадион, многочисленные дороги и транспортные развязки. В 1960-е годы особо доверительные отношения сложились между первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым и первым президентом Индонезии Сукарно, который четырежды посещал СССР.
С момента получения независимости Индонезия традиционно выступает одним из ведущих партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Между Москвой и Джакартой поддерживается доверительный политический диалог.
21 апреля 2003 года в ходе визита в Россию президента Индонезии Мегавати Сукарнопутри была подписана Декларация об основах дружественных и партнерских отношений между Российской Федерацией и Республикой Индонезией в XXI веке.
В декабре 2006 года Россию посетил президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно.
В сентябре 2007 года президент России Владимир Путин посетил Индонезию с официальным визитом.
В мае 2016 года Россию с официальным визитом посетил президент Индонезии Джоко Видодо. Переговоры прошли в Сочи, главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Двусторонние контакты глав России и Индонезии проходили "на полях" саммитов форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) в США (2011), России (2012), "Группы двадцати" в Мексике (2012), в Индонезии (2013), в Китае (2014) и АСЕАН в Сингапуре (2018).
30 июня 2022 года президент Индонезии Джоко Видодо посетил с визитом Москву, где прошли его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
31 июля 2024 года состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с избранным президентом Индонезии, министром обороны Прабово Субианто, который прибыл в Москву с рабочим визитом.
Осуществляются контакты на высоком правительственном уровне.
20 октября 2024 года первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров по поручению президента Владимира Путина возглавил российскую делегацию на инаугурацию избранного президента страны Прабово Субианто. Денис Мантуров был принят президентом Индонезии, а также провел переговоры с министром – координатором по вопросам экономики Индонезии Аирланггой Хартарто.
20 февраля 2025 года первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров встретился с министром иностранных дел Индонезии Сугионо в Москве.
14 апреля 2025 года в ходе двухдневного рабочего визита в Джакарту первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров принял участие в пленарном заседании российско-индонезийского бизнес-форума "Россия – Индонезия: стратегия партнерства", посетил Ассоциацию бадминтона Индонезии и гала-концерт, приуроченный к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. 15 апреля Дениса Мантурова принял президент Индонезии Прабово Субианто.
Между Россией и Индонезией поддерживается тесное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств.
30 марта 2022 года главы внешнеполитических ведомств России и Индонезии Сергей Лавров и Ретно Марсуди провели встречу "на полях" третьей министерской конференции стран-соседей Афганистана в городе Туньси (КНР).
В последующем Лавров и Марсуди встречались 22 сентября "на полях" 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США) и 12 ноября в Пномпене (Камбоджа) "на полях" 17-го Восточноазиатского саммита.
12 июля 2023 года в Джакарте "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с руководителем канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И и главой МИД Индонезии Ретно Марсуди.
21 ноября 2023 года министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди приняла участие во встрече, которую провел в Сергей Лавров с группой министров иностранных дел арабских и мусульманских стран и генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой по ситуации в секторе Газа.
В 2024 году главы внешнеполитических ведомств двух стран встречались 22 января в Нью-Йорке и 25 июля 2024 года во Вьентьяне (Лаос) "на полях" мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Особое внимание уделяется активизации политического диалога между двумя странами на площадке Организации исламского сотрудничества и в рамках Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир".
Поступательно развиваются межпарламентские связи. Регулярно проходят встречи по линии руководства палат законодательных органов, успешно функционируют парламентские группы дружбы.
Осуществляются контакты между министерствами и ведомствами двух стран, развиваются межрегиональные обмены.
С 1 января 2025 года Индонезия присоединилась к БРИКС в качестве полноправного участника.
Координацию совместных усилий в сфере практической кооперации эффективно осуществляет созданная в 2002 году Российско-Индонезийская совместная комиссия по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, в рамках которой действуют восемь рабочих групп. 11 июня 2024 года в формате встречи сопредседателей межправкомиссии прошли переговоры первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова с министром-координатором по вопросам экономики Индонезии Аирланггой Хартарто. 15 апреля 2025 года в Джакарте прошло 13-е заседание комиссии.
По итогам 2024 года взаимный товарооборот достиг 4,3 миллиарда долларов, что позволило Индонезии войти в тройку ведущих внешнеторговых партнеров России в АСЕАН. За последние пять лет товарооборот двух стран вырос более чем на 80%.
В 2024 году Россия и Индонезия увеличили товарооборот сельскохозяйственной продукции почти до 1,5 миллиарда долларов, что на 41,4% больше, чем в 2023 году. Сюда входит около 1,4 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции.
Основными позициями в стоимостной структуре индонезийского импорта из России стали пшеница (92,3%), семена кориандра (2,6%) и замороженная рыба (2,2%). Рост импорта из России на 20,3% был в целом обусловлен более высокими закупками пшеницы (+37%).
Индонезия экспортировала в Россию 795,5 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции (в 2023 году – 681,1 тысяча тонн). Стоимость этих поставок выросла с 715,1 миллиона долларов до 1,08 миллиарда долларов. Экспорт Индонезии в основном состоял из пальмового масла (49,7%), пальмоядрового масла и масла бабассу (11,7%), кофе (9,7%), какао-масла и какао-жира (8,5%), а также какао-порошка (4,4%).
Наряду с продукцией ТЭК растет экспорт продовольствия и минеральных удобрений.
Среди перспективных областей сотрудничества – сфера цифровых технологий. (информационная безопасность, искусственный интеллект и технологии умного города), космическая отрасль, в том числе технологии дистанционного зондирования Земли, спутниковая навигация, пилотируемая космонавтика и подготовка кадров.
14 апреля 2025 года в Джакарте состоялся российско-индонезийский бизнес-форум "Россия - Индонезия: стратегия партнерства". Он объединил более 500 предпринимателей и представителей органов власти. В нем принял участие первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.
На территории Индонезии реализуются крупные инфраструктурные проекты с участием отечественных компаний ОАО "РЖД" и ПАО "НК "Роснефть".
Российские логистические компании планируют сотрудничество по развитию портовой инфраструктуры в регионе. Транспортная группа FESCO объявила о планах совершить первый судозаход в порт Джакарта (Индонезия) в рамках морской линии FESCO Intra Asia Service (FIAS), маршрут которой также охватывает Вьетнам, Малайзию и Таиланд. Группа компаний "Дело" планирует строительство специализированного терминала по импорту пальмового масла и экспорту подсолнечного масла. Есть базовый потенциал в сегментах производства судового комплектующего оборудования, в проектировании и строительстве судов, в частности на воздушной подушке и на подводных крыльях, а также инновационных судов на электрической тяге. Обсуждается создание экономически эффективных контейнерных маршрутов и внедрение комплексных мультимодальных решений.
Осуществляется сотрудничество по линии военных ведомств двух стран.
Переговоры о поставках в Индонезию советского вооружения и военной техники начались в 1957 году. В те годы вооруженные силы Индонезии нуждались в проведении тотальной модернизации, это было необходимо для защиты суверенитета и территориальной целостности страны. Первым на экспорт в Индонезию был поставлен внедорожник ГАЗ-69, который в 1957 году сумел выиграть тендер у западных конкурентов. В 1958 году первые 100 автомобилей были поставлены для нужд ВВС Индонезии, а позднее – еще 400 внедорожников уже для сухопутных частей.
В 1958 году СССР и Индонезия договорились о поставках в республику десятков учебных истребителей МиГ-15УТИ, а также истребителей МиГ-17, бомбардировщиков Ил-28 и транспортных самолетов Ил-14. Помимо этого с непосредственным советским участием был переоснащен индонезийский военно-морской флот. В 1959 году в страну были поставлены 4 эсминца, которые получили индонезийские имена "Санджая", "Султан Искандар Муда", "Савунгалинг" и "Силиванги" и две подлодки проекта 631.
В дальнейшем после распада СССР уже Россия продолжила свое военно-техническое сотрудничество с Индонезией.
Россия поставила в Индонезию истребители семейства Су-27/30, вертолеты Ми-35П и Ми-17В-5, бронетранспортеры БТР-80 и боевые машины пехоты БМП-3Ф, а также партию автоматов АК-100 и другую технику.
В период с 1992 по 2018 год Российская Федерация поставила Индонезии продукции военного назначения на сумму более 2,5 миллиардов долларов.
Россия продолжает готовить кадры и специалистов для вооруженных сил Индонезии. В РФ прошли обучение несколько десятков летчиков на тренажере для Су-27. За все время взаимодействия в военной сфере в России подготовили более шести тысяч специалистов.
4-8 ноября 2024 года в Сурабае прошли первые совместные российско-индонезийские учения ВМС "Орруда-2024".
В ноябре 2024 года Россия получила от Индонезии заявку по поставкам вооружения и военной техники на 2025-2030 годы, предложение находится в работе.
В Индонезии работает представительство Государственной корпорации Ростех, обеспечивая интересы Рособоронэкспорта.
Осуществляется сотрудничество в области культуры.
С 1965 года в Джакарте функционирует Российский центр науки и культуры.
С 2022 года в Москве действует Общество дружбы России и Индонезии
В Индонезии функционирует местное молодежное сообщество российско-индонезийской дружбы "Копер Русиндо".
В апреле 2025 года в Джакарте открылся проект "Слово о русском сердце". Проект посвящен 75-летию дипломатических отношений между Россией и Индонезией и 100-летнему юбилею Россотрудничества. Открытие прошло на площадке индонезийского университета Universitas Nasional.
Развиваются связи в области образования.
По состоянию на февраль 2025 года в российских вузах обучалось свыше 500 индонезийцев.
Самая большая диаспора индонезийских студентов обучается в настоящее время в Томском государственном университете. По атомным специальностям в России обучается 13 студентов из Индонезии.
В 2023 году год на базе Технологического института Сурабая было открыто представительство Большого университета Томска – первое представительство российских вузов в Индонезии.
Растет взаимодействие в сфере туризма. В 2024 году Индонезию посетили более 180 тысяч туристов из России. Этот результат превзошел данные 2023 года на 11,71% и позволил России сохранить свое место в ТОП-15 стран-поставщиков туристов в Индонезию. Самым востребованным у россиян курортом Индонезии традиционно стал остров Бали, где отдохнули около 162 тысяч граждан РФ.