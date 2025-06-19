https://1prime.ru/20250619/rossija-858639956.html

Межгосударственные отношения России и Индонезии

Межгосударственные отношения России и Индонезии - 19.06.2025, ПРАЙМ

Межгосударственные отношения России и Индонезии

Президент России Владимир Путин встретится в четверг с президентом Индонезии Прабово Субианто. | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T00:55+0300

2025-06-19T00:55+0300

2025-06-19T00:55+0300

экономика

мировая экономика

россия

индонезия

джакарта

москва

денис мантуров

владимир путин

прабово субианто

асеан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858639956.jpg?1750283709

МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретится в четверг с президентом Индонезии Прабово Субианто. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Индонезии. Дипломатические отношения между СССР и Индонезией установлены 3 февраля 1950 года. Правительство Индонезии признало Российскую Федерацию в качестве правопродолжателя СССР 28 декабря 1991 года. Советский Союз оказывал политическую поддержку борьбе индонезийского народа за независимость, в числе первых признал Индонезию в качестве независимого государства и способствовал становлению ее государственности. Силами советских специалистов в Джакарте и в других регионах архипелага были построены госпиталь Дружбы, стадион, многочисленные дороги и транспортные развязки. В 1960-е годы особо доверительные отношения сложились между первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым и первым президентом Индонезии Сукарно, который четырежды посещал СССР. С момента получения независимости Индонезия традиционно выступает одним из ведущих партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Между Москвой и Джакартой поддерживается доверительный политический диалог. 21 апреля 2003 года в ходе визита в Россию президента Индонезии Мегавати Сукарнопутри была подписана Декларация об основах дружественных и партнерских отношений между Российской Федерацией и Республикой Индонезией в XXI веке. В декабре 2006 года Россию посетил президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно. В сентябре 2007 года президент России Владимир Путин посетил Индонезию с официальным визитом. В мае 2016 года Россию с официальным визитом посетил президент Индонезии Джоко Видодо. Переговоры прошли в Сочи, главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Двусторонние контакты глав России и Индонезии проходили "на полях" саммитов форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) в США (2011), России (2012), "Группы двадцати" в Мексике (2012), в Индонезии (2013), в Китае (2014) и АСЕАН в Сингапуре (2018). 30 июня 2022 года президент Индонезии Джоко Видодо посетил с визитом Москву, где прошли его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. 31 июля 2024 года состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с избранным президентом Индонезии, министром обороны Прабово Субианто, который прибыл в Москву с рабочим визитом. Осуществляются контакты на высоком правительственном уровне. 20 октября 2024 года первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров по поручению президента Владимира Путина возглавил российскую делегацию на инаугурацию избранного президента страны Прабово Субианто. Денис Мантуров был принят президентом Индонезии, а также провел переговоры с министром – координатором по вопросам экономики Индонезии Аирланггой Хартарто. 20 февраля 2025 года первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров встретился с министром иностранных дел Индонезии Сугионо в Москве. 14 апреля 2025 года в ходе двухдневного рабочего визита в Джакарту первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров принял участие в пленарном заседании российско-индонезийского бизнес-форума "Россия – Индонезия: стратегия партнерства", посетил Ассоциацию бадминтона Индонезии и гала-концерт, приуроченный к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. 15 апреля Дениса Мантурова принял президент Индонезии Прабово Субианто. Между Россией и Индонезией поддерживается тесное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств. 30 марта 2022 года главы внешнеполитических ведомств России и Индонезии Сергей Лавров и Ретно Марсуди провели встречу "на полях" третьей министерской конференции стран-соседей Афганистана в городе Туньси (КНР). В последующем Лавров и Марсуди встречались 22 сентября "на полях" 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США) и 12 ноября в Пномпене (Камбоджа) "на полях" 17-го Восточноазиатского саммита. 12 июля 2023 года в Джакарте "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с руководителем канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И и главой МИД Индонезии Ретно Марсуди. 21 ноября 2023 года министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди приняла участие во встрече, которую провел в Сергей Лавров с группой министров иностранных дел арабских и мусульманских стран и генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой по ситуации в секторе Газа. В 2024 году главы внешнеполитических ведомств двух стран встречались 22 января в Нью-Йорке и 25 июля 2024 года во Вьентьяне (Лаос) "на полях" мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Особое внимание уделяется активизации политического диалога между двумя странами на площадке Организации исламского сотрудничества и в рамках Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир". Поступательно развиваются межпарламентские связи. Регулярно проходят встречи по линии руководства палат законодательных органов, успешно функционируют парламентские группы дружбы. Осуществляются контакты между министерствами и ведомствами двух стран, развиваются межрегиональные обмены. С 1 января 2025 года Индонезия присоединилась к БРИКС в качестве полноправного участника. Координацию совместных усилий в сфере практической кооперации эффективно осуществляет созданная в 2002 году Российско-Индонезийская совместная комиссия по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, в рамках которой действуют восемь рабочих групп. 11 июня 2024 года в формате встречи сопредседателей межправкомиссии прошли переговоры первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова с министром-координатором по вопросам экономики Индонезии Аирланггой Хартарто. 15 апреля 2025 года в Джакарте прошло 13-е заседание комиссии. По итогам 2024 года взаимный товарооборот достиг 4,3 миллиарда долларов, что позволило Индонезии войти в тройку ведущих внешнеторговых партнеров России в АСЕАН. За последние пять лет товарооборот двух стран вырос более чем на 80%. В 2024 году Россия и Индонезия увеличили товарооборот сельскохозяйственной продукции почти до 1,5 миллиарда долларов, что на 41,4% больше, чем в 2023 году. Сюда входит около 1,4 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции. Основными позициями в стоимостной структуре индонезийского импорта из России стали пшеница (92,3%), семена кориандра (2,6%) и замороженная рыба (2,2%). Рост импорта из России на 20,3% был в целом обусловлен более высокими закупками пшеницы (+37%). Индонезия экспортировала в Россию 795,5 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции (в 2023 году – 681,1 тысяча тонн). Стоимость этих поставок выросла с 715,1 миллиона долларов до 1,08 миллиарда долларов. Экспорт Индонезии в основном состоял из пальмового масла (49,7%), пальмоядрового масла и масла бабассу (11,7%), кофе (9,7%), какао-масла и какао-жира (8,5%), а также какао-порошка (4,4%). Наряду с продукцией ТЭК растет экспорт продовольствия и минеральных удобрений. Среди перспективных областей сотрудничества – сфера цифровых технологий. (информационная безопасность, искусственный интеллект и технологии умного города), космическая отрасль, в том числе технологии дистанционного зондирования Земли, спутниковая навигация, пилотируемая космонавтика и подготовка кадров. 14 апреля 2025 года в Джакарте состоялся российско-индонезийский бизнес-форум "Россия - Индонезия: стратегия партнерства". Он объединил более 500 предпринимателей и представителей органов власти. В нем принял участие первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров. На территории Индонезии реализуются крупные инфраструктурные проекты с участием отечественных компаний ОАО "РЖД" и ПАО "НК "Роснефть". Российские логистические компании планируют сотрудничество по развитию портовой инфраструктуры в регионе. Транспортная группа FESCO объявила о планах совершить первый судозаход в порт Джакарта (Индонезия) в рамках морской линии FESCO Intra Asia Service (FIAS), маршрут которой также охватывает Вьетнам, Малайзию и Таиланд. Группа компаний "Дело" планирует строительство специализированного терминала по импорту пальмового масла и экспорту подсолнечного масла. Есть базовый потенциал в сегментах производства судового комплектующего оборудования, в проектировании и строительстве судов, в частности на воздушной подушке и на подводных крыльях, а также инновационных судов на электрической тяге. Обсуждается создание экономически эффективных контейнерных маршрутов и внедрение комплексных мультимодальных решений. Осуществляется сотрудничество по линии военных ведомств двух стран. Переговоры о поставках в Индонезию советского вооружения и военной техники начались в 1957 году. В те годы вооруженные силы Индонезии нуждались в проведении тотальной модернизации, это было необходимо для защиты суверенитета и территориальной целостности страны. Первым на экспорт в Индонезию был поставлен внедорожник ГАЗ-69, который в 1957 году сумел выиграть тендер у западных конкурентов. В 1958 году первые 100 автомобилей были поставлены для нужд ВВС Индонезии, а позднее – еще 400 внедорожников уже для сухопутных частей. В 1958 году СССР и Индонезия договорились о поставках в республику десятков учебных истребителей МиГ-15УТИ, а также истребителей МиГ-17, бомбардировщиков Ил-28 и транспортных самолетов Ил-14. Помимо этого с непосредственным советским участием был переоснащен индонезийский военно-морской флот. В 1959 году в страну были поставлены 4 эсминца, которые получили индонезийские имена "Санджая", "Султан Искандар Муда", "Савунгалинг" и "Силиванги" и две подлодки проекта 631. В дальнейшем после распада СССР уже Россия продолжила свое военно-техническое сотрудничество с Индонезией. Россия поставила в Индонезию истребители семейства Су-27/30, вертолеты Ми-35П и Ми-17В-5, бронетранспортеры БТР-80 и боевые машины пехоты БМП-3Ф, а также партию автоматов АК-100 и другую технику. В период с 1992 по 2018 год Российская Федерация поставила Индонезии продукции военного назначения на сумму более 2,5 миллиардов долларов. Россия продолжает готовить кадры и специалистов для вооруженных сил Индонезии. В РФ прошли обучение несколько десятков летчиков на тренажере для Су-27. За все время взаимодействия в военной сфере в России подготовили более шести тысяч специалистов. 4-8 ноября 2024 года в Сурабае прошли первые совместные российско-индонезийские учения ВМС "Орруда-2024". В ноябре 2024 года Россия получила от Индонезии заявку по поставкам вооружения и военной техники на 2025-2030 годы, предложение находится в работе. В Индонезии работает представительство Государственной корпорации Ростех, обеспечивая интересы Рособоронэкспорта. Осуществляется сотрудничество в области культуры. С 1965 года в Джакарте функционирует Российский центр науки и культуры. С 2022 года в Москве действует Общество дружбы России и Индонезии В Индонезии функционирует местное молодежное сообщество российско-индонезийской дружбы "Копер Русиндо". В апреле 2025 года в Джакарте открылся проект "Слово о русском сердце". Проект посвящен 75-летию дипломатических отношений между Россией и Индонезией и 100-летнему юбилею Россотрудничества. Открытие прошло на площадке индонезийского университета Universitas Nasional. Развиваются связи в области образования. По состоянию на февраль 2025 года в российских вузах обучалось свыше 500 индонезийцев. Самая большая диаспора индонезийских студентов обучается в настоящее время в Томском государственном университете. По атомным специальностям в России обучается 13 студентов из Индонезии. В 2023 году год на базе Технологического института Сурабая было открыто представительство Большого университета Томска – первое представительство российских вузов в Индонезии. Растет взаимодействие в сфере туризма. В 2024 году Индонезию посетили более 180 тысяч туристов из России. Этот результат превзошел данные 2023 года на 11,71% и позволил России сохранить свое место в ТОП-15 стран-поставщиков туристов в Индонезию. Самым востребованным у россиян курортом Индонезии традиционно стал остров Бали, где отдохнули около 162 тысяч граждан РФ.

индонезия

джакарта

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, индонезия, джакарта, москва, денис мантуров, владимир путин, прабово субианто, асеан, мид, оон