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В России зарегистрировали новую отечественную вакцину от COVID-19

В России зарегистрировали новую отечественную вакцину от COVID-19 - 19.06.2025, ПРАЙМ

В России зарегистрировали новую отечественную вакцину от COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Новая отечественная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции зарегистрирована в России в этом году, рассказал в... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T01:19+0300

2025-06-19T01:19+0300

2025-06-19T01:19+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Новая отечественная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции зарегистрирована в России в этом году, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ. "Стоит отметить, что в 2025 году Минздрав зарегистрировал новую отечественную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции – "Гам-VLP-мультивак". Эта вакцина на основе вирусоподобных частиц для профилактики коронавирусной инфекции. Одновременно в стране проводятся НИОКР на получение новых лекарственных форм и работа по оценке целесообразности включения в состав новых штаммов", - сказал Алиханов. Он добавил, что на сегодня в России выдано 13 регистрационных удостоверений на вакцины против COVID-19. Такие вакцины могут производить в стране более 15 производителей. В конце мая в сводке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщалось, что с февраля 2025 года в мире наблюдается рост распространения COVID-19: доля положительных тестов достигла 11% впервые с июля 2024 года. Этот рост в первую очередь наблюдается в странах Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 июня в 9.00 мск.

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здоровье, общество , бизнес, рф, антон алиханов, минпромторг, минздрав, воз