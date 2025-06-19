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Россия планирует ввести в эксплуатацию более 80 тысяч промышленных роботов
Россия планирует ввести в эксплуатацию более 80 тысяч промышленных роботов - 19.06.2025, ПРАЙМ
Россия планирует ввести в эксплуатацию более 80 тысяч промышленных роботов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия планирует ввести в эксплуатацию к 2030 году более 80 тысяч новых промышленных роботов, сообщил в интервью РИА Новости | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T06:55+0300
2025-06-19T06:55+0300
2025-06-19T06:55+0300
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антон алиханов
михаил мишустин
минпромторг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия планирует ввести в эксплуатацию к 2030 году более 80 тысяч новых промышленных роботов, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Сейчас перед Россией стоит масштабная задача – к 2030 году ввести в эксплуатацию свыше 80 тысяч новых промышленных роботов и достичь плотности роботизации в 145 единиц промышленной робототехники на 10 тысяч сотрудников обрабатывающей промышленности", - сказал министр.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что количество роботов на российских предприятиях за 6 лет необходимо нарастить в пять раз.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 июня в 9.00 мск.
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россия, бизнес, рф, антон алиханов, михаил мишустин, минпромторг
РОССИЯ, Экономика, Бизнес, РФ, Антон Алиханов, Михаил Мишустин, Минпромторг
Россия планирует ввести в эксплуатацию более 80 тысяч промышленных роботов
Алиханов: Россия планирует ввести в эксплуатацию к 2030 году 80 тысяч промышленных роботов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия планирует ввести в эксплуатацию к 2030 году более 80 тысяч новых промышленных роботов, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Сейчас перед Россией стоит масштабная задача – к 2030 году ввести в эксплуатацию свыше 80 тысяч новых промышленных роботов и достичь плотности роботизации в 145 единиц промышленной робототехники на 10 тысяч сотрудников обрабатывающей промышленности", - сказал министр.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что количество роботов на российских предприятиях за 6 лет необходимо нарастить в пять раз.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 июня в 9.00 мск.