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Россия планирует ввести в эксплуатацию более 80 тысяч промышленных роботов

Россия планирует ввести в эксплуатацию более 80 тысяч промышленных роботов - 19.06.2025, ПРАЙМ

Россия планирует ввести в эксплуатацию более 80 тысяч промышленных роботов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия планирует ввести в эксплуатацию к 2030 году более 80 тысяч новых промышленных роботов, сообщил в интервью РИА Новости | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T06:55+0300

2025-06-19T06:55+0300

2025-06-19T06:55+0300

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антон алиханов

михаил мишустин

минпромторг

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия планирует ввести в эксплуатацию к 2030 году более 80 тысяч новых промышленных роботов, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Сейчас перед Россией стоит масштабная задача – к 2030 году ввести в эксплуатацию свыше 80 тысяч новых промышленных роботов и достичь плотности роботизации в 145 единиц промышленной робототехники на 10 тысяч сотрудников обрабатывающей промышленности", - сказал министр. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что количество роботов на российских предприятиях за 6 лет необходимо нарастить в пять раз. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 июня в 9.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, рф, антон алиханов, михаил мишустин, минпромторг