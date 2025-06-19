Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия планирует ввести в эксплуатацию более 80 тысяч промышленных роботов - 19.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250619/rossija-858645254.html
Россия планирует ввести в эксплуатацию более 80 тысяч промышленных роботов
Россия планирует ввести в эксплуатацию более 80 тысяч промышленных роботов - 19.06.2025, ПРАЙМ
Россия планирует ввести в эксплуатацию более 80 тысяч промышленных роботов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия планирует ввести в эксплуатацию к 2030 году более 80 тысяч новых промышленных роботов, сообщил в интервью РИА Новости | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T06:55+0300
2025-06-19T06:55+0300
россия
экономика
бизнес
рф
антон алиханов
михаил мишустин
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858645254.jpg?1750305321
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия планирует ввести в эксплуатацию к 2030 году более 80 тысяч новых промышленных роботов, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Сейчас перед Россией стоит масштабная задача – к 2030 году ввести в эксплуатацию свыше 80 тысяч новых промышленных роботов и достичь плотности роботизации в 145 единиц промышленной робототехники на 10 тысяч сотрудников обрабатывающей промышленности", - сказал министр. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что количество роботов на российских предприятиях за 6 лет необходимо нарастить в пять раз. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 июня в 9.00 мск.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, рф, антон алиханов, михаил мишустин, минпромторг
РОССИЯ, Экономика, Бизнес, РФ, Антон Алиханов, Михаил Мишустин, Минпромторг
06:55 19.06.2025
 
Россия планирует ввести в эксплуатацию более 80 тысяч промышленных роботов

Алиханов: Россия планирует ввести в эксплуатацию к 2030 году 80 тысяч промышленных роботов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Россия планирует ввести в эксплуатацию к 2030 году более 80 тысяч новых промышленных роботов, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Сейчас перед Россией стоит масштабная задача – к 2030 году ввести в эксплуатацию свыше 80 тысяч новых промышленных роботов и достичь плотности роботизации в 145 единиц промышленной робототехники на 10 тысяч сотрудников обрабатывающей промышленности", - сказал министр.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что количество роботов на российских предприятиях за 6 лет необходимо нарастить в пять раз.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 июня в 9.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесРФАнтон АлихановМихаил МишустинМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала