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Россия кормит 500 миллионов человек в мире, заявил глава "Союзмолоко" - 19.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия кормит 500 миллионов человек в мире, заявил глава "Союзмолоко"
Россия кормит 500 миллионов человек в мире, заявил глава "Союзмолоко" - 19.06.2025, ПРАЙМ
Россия кормит 500 миллионов человек в мире, заявил глава "Союзмолоко"
Россия сейчас кормит порядка 500 миллионов человек в мире, сказал генеральный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов в... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T16:24+0300
2025-06-19T16:25+0300
россия
союзмолоко
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Россия сейчас кормит порядка 500 миллионов человек в мире, сказал генеральный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов в ходе сессии "Продовольственная безопасность России: вызовы и стратегии" на ПМЭФ. "Сейчас Россия является одним из лидеров и на самом деле не только в производстве продуктов питания, но и в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Мы недавно посчитали, конечно, это немного экспертная оценка, но Россия в настоящий момент кормит порядка 500 миллионов человек в мире. А по многим позициям, которые мы экспортируем, мы являемся безусловным лидерами", - сказал Белов. Он отметил, что за последние 6 лет общий объем производства продовольствия в России превысил 8 триллионов рублей. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, союзмолоко
РОССИЯ, Союзмолоко, Экономика
16:24 19.06.2025 (обновлено: 16:25 19.06.2025)
 
Россия кормит 500 миллионов человек в мире, заявил глава "Союзмолоко"

Глава "Союзмолоко" Белов: Россия кормит 500 миллионов человек в мире

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Россия сейчас кормит порядка 500 миллионов человек в мире, сказал генеральный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов в ходе сессии "Продовольственная безопасность России: вызовы и стратегии" на ПМЭФ.
"Сейчас Россия является одним из лидеров и на самом деле не только в производстве продуктов питания, но и в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Мы недавно посчитали, конечно, это немного экспертная оценка, но Россия в настоящий момент кормит порядка 500 миллионов человек в мире. А по многим позициям, которые мы экспортируем, мы являемся безусловным лидерами", - сказал Белов.
Он отметил, что за последние 6 лет общий объем производства продовольствия в России превысил 8 триллионов рублей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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