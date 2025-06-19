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Россия кормит 500 миллионов человек в мире, заявил глава "Союзмолоко"

Россия кормит 500 миллионов человек в мире, заявил глава "Союзмолоко" - 19.06.2025, ПРАЙМ

Россия кормит 500 миллионов человек в мире, заявил глава "Союзмолоко"

Россия сейчас кормит порядка 500 миллионов человек в мире, сказал генеральный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов в... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T16:24+0300

2025-06-19T16:24+0300

2025-06-19T16:25+0300

россия

союзмолоко

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Россия сейчас кормит порядка 500 миллионов человек в мире, сказал генеральный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов в ходе сессии "Продовольственная безопасность России: вызовы и стратегии" на ПМЭФ. "Сейчас Россия является одним из лидеров и на самом деле не только в производстве продуктов питания, но и в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Мы недавно посчитали, конечно, это немного экспертная оценка, но Россия в настоящий момент кормит порядка 500 миллионов человек в мире. А по многим позициям, которые мы экспортируем, мы являемся безусловным лидерами", - сказал Белов. Он отметил, что за последние 6 лет общий объем производства продовольствия в России превысил 8 триллионов рублей. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, союзмолоко