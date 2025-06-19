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Новак на ПМЭФ сделал прогноз по курсу рубля - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Новак на ПМЭФ сделал прогноз по курсу рубля
Новак на ПМЭФ сделал прогноз по курсу рубля - 19.06.2025, ПРАЙМ
Новак на ПМЭФ сделал прогноз по курсу рубля
По мере снижения инфляции и смягчения денежно-кредитной политики курс рубля будет выравниваться относительно прогноза Минэкономразвития, считает вице-премьер... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T21:18+0300
2025-06-19T21:39+0300
пмэф-2025
александр новак
рубль
прогноз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. По мере снижения инфляции и смягчения денежно-кредитной политики курс рубля будет выравниваться относительно прогноза Минэкономразвития, считает вице-премьер Александр Новак.По прогнозу Минэкономразвития России, среднегодовой курс доллара в 2025 году составит 94,3 рубля за доллар. "По мере снижения инфляции, по мере смягчения денежно-кредитной политики, думаем, что и курс будет выравниваться относительно того, который учтен в прогнозе социально-экономического развития", - отметил Новак в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" в рамках ПМЭФ. Он добавил, что курс рубля является плавающим. "Государство не регулирует курс, Центральный банк тоже не регулирует, это рыночная составляющая, отражающая на сегодняшний день реальный курс, торговый баланс, это также отражает проводимую жесткую денежно-кредитную политику Центральным банком", - подчеркнул он. "Конечно, для экспортеров было бы гораздо более комфортно иметь более слабый курс рубля. В то же время, слабость курса рубля влияет и на уровень инфляции", - указал вице-премьер. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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александр новак, рубль, прогноз
ПМЭФ-2025, Александр Новак, рубль, прогноз
21:18 19.06.2025 (обновлено: 21:39 19.06.2025)
 
Новак на ПМЭФ сделал прогноз по курсу рубля

Новак: курс рубля будет выравниваться относительно прогноза по мере смягчения ДКП

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Правительственная комиссия по направлению "Энергетика"
Выставка Россия. Правительственная комиссия по направлению Энергетика
© Фотохост-агентство РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. По мере снижения инфляции и смягчения денежно-кредитной политики курс рубля будет выравниваться относительно прогноза Минэкономразвития, считает вице-премьер Александр Новак.
По прогнозу Минэкономразвития России, среднегодовой курс доллара в 2025 году составит 94,3 рубля за доллар.
"По мере снижения инфляции, по мере смягчения денежно-кредитной политики, думаем, что и курс будет выравниваться относительно того, который учтен в прогнозе социально-экономического развития", - отметил Новак в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" в рамках ПМЭФ.
Он добавил, что курс рубля является плавающим. "Государство не регулирует курс, Центральный банк тоже не регулирует, это рыночная составляющая, отражающая на сегодняшний день реальный курс, торговый баланс, это также отражает проводимую жесткую денежно-кредитную политику Центральным банком", - подчеркнул он.
"Конечно, для экспортеров было бы гораздо более комфортно иметь более слабый курс рубля. В то же время, слабость курса рубля влияет и на уровень инфляции", - указал вице-премьер.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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