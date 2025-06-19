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На производство компонентов для парфюмерии выделили 280 миллионов рублей
На производство компонентов для парфюмерии выделили 280 миллионов рублей - 19.06.2025, ПРАЙМ
На производство компонентов для парфюмерии выделили 280 миллионов рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Более 280 миллионов рублей было направлено на поддержку проектов по производству пяти сырьевых компонентов для... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T03:17+0300
2025-06-19T03:17+0300
2025-06-19T03:17+0300
бизнес
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рф
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минпромторг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Более 280 миллионов рублей было направлено на поддержку проектов по производству пяти сырьевых компонентов для парфюмерно-косметической промышленности в прошлом году, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ.
"В 2024 году были поддержаны проекты по производству 5 сырьевых компонентов, используемых в парфюмерно-косметической промышленности, на сумму 285 миллионов рублей: изоамиловый спирт, изовалериановая кислота, сложные эфиры изовалериановой кислоты, трехспиральный коллаген, димерные и олигомерные катионные поверхностно-активные вещества", - сказал министр.
Он отметил, что в прошлом году также на компенсацию части затрат на ТВ-рекламу был выделен 1 миллиард рублей. Так, субсидию получили 8 компаний парфюмерно-косметической отрасли в России.
"Специфических мер поддержки именно для парфюмерно-косметической у нас нет, однако всем отраслям доступны общесистемные меры государственной поддержки, о которых мы везде говорим", - добавил Алиханов.
С 1 мая текущего года в России стартовал первый этап обязательной маркировки косметики и бытовой химии. Кроме того, в конце апреля Минпромторг РФ сократил перечень товаров, разрешенных для ввоза по параллельному импорту. Изменения во многом коснулись именно косметической отрасли.
В апреле правительство РФ расширило перечень ввозимой из недружественных стран парфюмерно-косметической продукции, попадающей под пошлины в 35%; так, под ограничения ввоза попадают духи, туалетная вода, косметические средства для ухода за кожей, средства для макияжа губ и для волос, а также пудра.
Вместе с тем из перечня стран с повышенной таможенной пошлиной на парфюмерно-косметическую продукцию были исключены Венгрия, Словакия и Южная Корея. Кроме того, французская и итальянская пудра, а также итальянские средства для макияжа губ внесены в список исключений повышенной таможенной пошлины. Также французские товары в категориях "духи", "туалетная вода" и "средства для волос" стали облагаться пошлиной в 20%, а не 35%.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 июня в 9.00 мск.
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бизнес, россия, рф, венгрия, словакия, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
На производство компонентов для парфюмерии выделили 280 миллионов рублей
Минпромторг выделил 280 миллионов рублей на производство компонентов для парфюмерии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Более 280 миллионов рублей было направлено на поддержку проектов по производству пяти сырьевых компонентов для парфюмерно-косметической промышленности в прошлом году, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ.
"В 2024 году были поддержаны проекты по производству 5 сырьевых компонентов, используемых в парфюмерно-косметической промышленности, на сумму 285 миллионов рублей: изоамиловый спирт, изовалериановая кислота, сложные эфиры изовалериановой кислоты, трехспиральный коллаген, димерные и олигомерные катионные поверхностно-активные вещества", - сказал министр.
Он отметил, что в прошлом году также на компенсацию части затрат на ТВ-рекламу был выделен 1 миллиард рублей. Так, субсидию получили 8 компаний парфюмерно-косметической отрасли в России.
"Специфических мер поддержки именно для парфюмерно-косметической у нас нет, однако всем отраслям доступны общесистемные меры государственной поддержки, о которых мы везде говорим", - добавил Алиханов.
С 1 мая текущего года в России стартовал первый этап обязательной маркировки косметики и бытовой химии. Кроме того, в конце апреля Минпромторг РФ сократил перечень товаров, разрешенных для ввоза по параллельному импорту. Изменения во многом коснулись именно косметической отрасли.
В апреле правительство РФ расширило перечень ввозимой из недружественных стран парфюмерно-косметической продукции, попадающей под пошлины в 35%; так, под ограничения ввоза попадают духи, туалетная вода, косметические средства для ухода за кожей, средства для макияжа губ и для волос, а также пудра.
Вместе с тем из перечня стран с повышенной таможенной пошлиной на парфюмерно-косметическую продукцию были исключены Венгрия, Словакия и Южная Корея. Кроме того, французская и итальянская пудра, а также итальянские средства для макияжа губ внесены в список исключений повышенной таможенной пошлины. Также французские товары в категориях "духи", "туалетная вода" и "средства для волос" стали облагаться пошлиной в 20%, а не 35%.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 июня в 9.00 мск.