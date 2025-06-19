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На производство компонентов для парфюмерии выделили 280 миллионов рублей - 19.06.2025, ПРАЙМ
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На производство компонентов для парфюмерии выделили 280 миллионов рублей
На производство компонентов для парфюмерии выделили 280 миллионов рублей - 19.06.2025, ПРАЙМ
На производство компонентов для парфюмерии выделили 280 миллионов рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Более 280 миллионов рублей было направлено на поддержку проектов по производству пяти сырьевых компонентов для... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T03:17+0300
2025-06-19T03:17+0300
бизнес
россия
экономика
рф
венгрия
словакия
антон алиханов
минпромторг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Более 280 миллионов рублей было направлено на поддержку проектов по производству пяти сырьевых компонентов для парфюмерно-косметической промышленности в прошлом году, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ. "В 2024 году были поддержаны проекты по производству 5 сырьевых компонентов, используемых в парфюмерно-косметической промышленности, на сумму 285 миллионов рублей: изоамиловый спирт, изовалериановая кислота, сложные эфиры изовалериановой кислоты, трехспиральный коллаген, димерные и олигомерные катионные поверхностно-активные вещества", - сказал министр. Он отметил, что в прошлом году также на компенсацию части затрат на ТВ-рекламу был выделен 1 миллиард рублей. Так, субсидию получили 8 компаний парфюмерно-косметической отрасли в России. "Специфических мер поддержки именно для парфюмерно-косметической у нас нет, однако всем отраслям доступны общесистемные меры государственной поддержки, о которых мы везде говорим", - добавил Алиханов. С 1 мая текущего года в России стартовал первый этап обязательной маркировки косметики и бытовой химии. Кроме того, в конце апреля Минпромторг РФ сократил перечень товаров, разрешенных для ввоза по параллельному импорту. Изменения во многом коснулись именно косметической отрасли. В апреле правительство РФ расширило перечень ввозимой из недружественных стран парфюмерно-косметической продукции, попадающей под пошлины в 35%; так, под ограничения ввоза попадают духи, туалетная вода, косметические средства для ухода за кожей, средства для макияжа губ и для волос, а также пудра. Вместе с тем из перечня стран с повышенной таможенной пошлиной на парфюмерно-косметическую продукцию были исключены Венгрия, Словакия и Южная Корея. Кроме того, французская и итальянская пудра, а также итальянские средства для макияжа губ внесены в список исключений повышенной таможенной пошлины. Также французские товары в категориях "духи", "туалетная вода" и "средства для волос" стали облагаться пошлиной в 20%, а не 35%. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 июня в 9.00 мск.
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40
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5
4.7
96
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192
40
бизнес, россия, рф, венгрия, словакия, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
03:17 19.06.2025
 
На производство компонентов для парфюмерии выделили 280 миллионов рублей

Минпромторг выделил 280 миллионов рублей на производство компонентов для парфюмерии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Более 280 миллионов рублей было направлено на поддержку проектов по производству пяти сырьевых компонентов для парфюмерно-косметической промышленности в прошлом году, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ.
"В 2024 году были поддержаны проекты по производству 5 сырьевых компонентов, используемых в парфюмерно-косметической промышленности, на сумму 285 миллионов рублей: изоамиловый спирт, изовалериановая кислота, сложные эфиры изовалериановой кислоты, трехспиральный коллаген, димерные и олигомерные катионные поверхностно-активные вещества", - сказал министр.
Он отметил, что в прошлом году также на компенсацию части затрат на ТВ-рекламу был выделен 1 миллиард рублей. Так, субсидию получили 8 компаний парфюмерно-косметической отрасли в России.
"Специфических мер поддержки именно для парфюмерно-косметической у нас нет, однако всем отраслям доступны общесистемные меры государственной поддержки, о которых мы везде говорим", - добавил Алиханов.
С 1 мая текущего года в России стартовал первый этап обязательной маркировки косметики и бытовой химии. Кроме того, в конце апреля Минпромторг РФ сократил перечень товаров, разрешенных для ввоза по параллельному импорту. Изменения во многом коснулись именно косметической отрасли.
В апреле правительство РФ расширило перечень ввозимой из недружественных стран парфюмерно-косметической продукции, попадающей под пошлины в 35%; так, под ограничения ввоза попадают духи, туалетная вода, косметические средства для ухода за кожей, средства для макияжа губ и для волос, а также пудра.
Вместе с тем из перечня стран с повышенной таможенной пошлиной на парфюмерно-косметическую продукцию были исключены Венгрия, Словакия и Южная Корея. Кроме того, французская и итальянская пудра, а также итальянские средства для макияжа губ внесены в список исключений повышенной таможенной пошлины. Также французские товары в категориях "духи", "туалетная вода" и "средства для волос" стали облагаться пошлиной в 20%, а не 35%.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 июня в 9.00 мск.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФВЕНГРИЯСЛОВАКИЯАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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