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В РВИО оценили текст, написанный с помощью ИИ для учебника истории

В РВИО оценили текст, написанный с помощью ИИ для учебника истории - 19.06.2025, ПРАЙМ

В РВИО оценили текст, написанный с помощью ИИ для учебника истории

Текст, написанный с помощью искусственного интеллекта (ИИ), например, для учебника истории будет создавать ощущение корявости и неполноценности,... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T03:32+0300

2025-06-19T03:32+0300

2025-06-19T03:32+0300

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Текст, написанный с помощью искусственного интеллекта (ИИ), например, для учебника истории будет создавать ощущение корявости и неполноценности, ненатуральности, ИИ не способен выражать художественным или публицистическим языком мысли автора, заявил в беседе с РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Ранее сообщалось, что межрегиональная конференция "Разработка государственных учебников по региональной истории" прошла в Калуге по поручению президента РФ Владимира Путина и по инициативе помощника президента России, руководителя РВИО Владимира Мединского. "В тексте, любом тексте, художественном или публицистическом, либо это учебники, ИИ не схватывает эстетику языка, в том числе эстетику литературного творчества. В тексте создается ощущение корявости, искусственности. Вот мои студенты приносили рефераты, написанные с помощью ИИ. Это сразу видно. Если хотите, концепцию вывести, может сюжет примитивный и все … пожалуйста, но без эмоционально-выразительных средств языка это будет скучным. ИИ напишет шпаргалку – да", - сказал Мягков. По его мнению, только минимум через 30-40 лет, возможно, ИИ напишет какое-то учебное пособие по истории, но это будет все равно сформулировано языком робота.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, общество , россия, москва, калуга, рф, владимир путин, владимир мединский