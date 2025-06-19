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В РВИО оценили текст, написанный с помощью ИИ для учебника истории
В РВИО оценили текст, написанный с помощью ИИ для учебника истории - 19.06.2025, ПРАЙМ
В РВИО оценили текст, написанный с помощью ИИ для учебника истории
Текст, написанный с помощью искусственного интеллекта (ИИ), например, для учебника истории будет создавать ощущение корявости и неполноценности,... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T03:32+0300
2025-06-19T03:32+0300
2025-06-19T03:32+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Текст, написанный с помощью искусственного интеллекта (ИИ), например, для учебника истории будет создавать ощущение корявости и неполноценности, ненатуральности, ИИ не способен выражать художественным или публицистическим языком мысли автора, заявил в беседе с РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Ранее сообщалось, что межрегиональная конференция "Разработка государственных учебников по региональной истории" прошла в Калуге по поручению президента РФ Владимира Путина и по инициативе помощника президента России, руководителя РВИО Владимира Мединского.
"В тексте, любом тексте, художественном или публицистическом, либо это учебники, ИИ не схватывает эстетику языка, в том числе эстетику литературного творчества. В тексте создается ощущение корявости, искусственности. Вот мои студенты приносили рефераты, написанные с помощью ИИ. Это сразу видно. Если хотите, концепцию вывести, может сюжет примитивный и все … пожалуйста, но без эмоционально-выразительных средств языка это будет скучным. ИИ напишет шпаргалку – да", - сказал Мягков.
По его мнению, только минимум через 30-40 лет, возможно, ИИ напишет какое-то учебное пособие по истории, но это будет все равно сформулировано языком робота.
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В РВИО оценили текст, написанный с помощью ИИ для учебника истории
Научный директор РВИО Мягков: текст с помощью ИИ создает ощущение корявости
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Текст, написанный с помощью искусственного интеллекта (ИИ), например, для учебника истории будет создавать ощущение корявости и неполноценности, ненатуральности, ИИ не способен выражать художественным или публицистическим языком мысли автора, заявил в беседе с РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Ранее сообщалось, что межрегиональная конференция "Разработка государственных учебников по региональной истории" прошла в Калуге по поручению президента РФ Владимира Путина и по инициативе помощника президента России, руководителя РВИО Владимира Мединского.
"В тексте, любом тексте, художественном или публицистическом, либо это учебники, ИИ не схватывает эстетику языка, в том числе эстетику литературного творчества. В тексте создается ощущение корявости, искусственности. Вот мои студенты приносили рефераты, написанные с помощью ИИ. Это сразу видно. Если хотите, концепцию вывести, может сюжет примитивный и все … пожалуйста, но без эмоционально-выразительных средств языка это будет скучным. ИИ напишет шпаргалку – да", - сказал Мягков.
По его мнению, только минимум через 30-40 лет, возможно, ИИ напишет какое-то учебное пособие по истории, но это будет все равно сформулировано языком робота.