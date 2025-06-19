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Рынок акций России снижается после слабых попыток роста

Рынок акций России снижается после слабых попыток роста - 19.06.2025, ПРАЙМ

Рынок акций России снижается после слабых попыток роста

Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение днем четверга после слабых попыток роста в начале торговой сессии, при этом факторы, воздействующие на... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T15:47+0300

2025-06-19T15:47+0300

2025-06-19T15:47+0300

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мосбиржа

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение днем четверга после слабых попыток роста в начале торговой сессии, при этом факторы, воздействующие на рынок, остаются разнонаправленными, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи к 15.29 мск снижается на 0,89% относительно предыдущего закрытия, до 2 767,02 пункта. Индекс к середине дня перешёл к снижению, не получая веских драйверов для развития роста, интересным при этом представляется продолжение обсуждения перспектив снижения ключевой ставки в РФ в этом году на ПМЭФ: фактор монетарной политики в контексте негативного влияния на экономику привлекает всё больше внимания, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "К середине торгов российский рынок демонстрирует падение... Отсутствие прогресса в переговорах об урегулировании конфликта на Украине продолжает оказывать давление на рынок. Тем не менее инвесторы все еще ожидают положительных новостей с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), который проходит с 18 по 21 июня", - добавляет Кристина Гудым из ФГ "Финам". На форуме будут обсуждаться темы международного сотрудничества, отметила она. "Поддержку российскому рынку оказывает растущая нефть. Сорт Brent торгуется на уровне 77 долларов за баррель на фоне продолжения эскалации на Ближнем Востоке. Международные инвесторы опасаются вмешательства США в конфликт Израиля и Ирана", - рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Так, августовский фьючерс нефти марки Brent дорожает сейчас на 1,34%, до 77,73 доллара за баррель. Но, с другой стороны, в связи с этим ведущие мировые индексы сегодня торгуются преимущественно в красной зоне и пока еще незначительно корректируются, добавляет Муштаков. Наиболее заметно сейчас дешевеют акции ДВМП (-5,41%), ОГК-2 (-3,11%), "Россетей" (-2,75%), "Мосэнерго" (-2,42%), а также золотодобытчика "Селигдара" (-3,22%). "Акции золотодобывающих компаний реагируют снижением на коррекцию цен драгметалла на 0,58%, до 3388 за тройскую унцию. За последние два дня золото подешевело на 2,44%", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Дорожают акции "Абрау Дюрсо" (+0,78%), "Новабева" (+0,34%), "Вуш Холдинга" (+0,27%), ЛСР (+0,16%), ПИКа (+0,14%). "В течение четверга ожидаем продолжение консолидации индекса Мосбиржи. Прогнозируемый торговый диапазон – 2750-2800 пунктов", - заключает Муштаков.

https://1prime.ru/20250619/aktsii-858666443.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, владимир чернов, мосбиржа