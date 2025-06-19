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СМИ: Рютте планирует ликвидировать два подразделения НАТО

СМИ: Рютте планирует ликвидировать два подразделения НАТО - 19.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: Рютте планирует ликвидировать два подразделения НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует ликвидировать два подразделения и сократить десятки должностей в альянсе, сообщает газета Politico со ссылкой на | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T09:42+0300

2025-06-19T09:42+0300

2025-06-19T09:42+0300

бизнес

марк рютте

нато

politico

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует ликвидировать два подразделения и сократить десятки должностей в альянсе, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Рютте... планирует ликвидировать два подразделения и сократить десятки должностей в штаб-квартире в Брюсселе", - говорится в публикации . Один из источников издания заявил газете, что это похоже на политику департамента эффективности правительства США (DOGE). Как отмечает газета, за последние месяцы Рютте провел две внутренние встречи с персоналом, чтобы объявить о волне изменений.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, марк рютте, нато, politico