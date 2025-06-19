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СМИ: Рютте планирует ликвидировать два подразделения НАТО
СМИ: Рютте планирует ликвидировать два подразделения НАТО - 19.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Рютте планирует ликвидировать два подразделения НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует ликвидировать два подразделения и сократить десятки должностей в альянсе, сообщает газета Politico со ссылкой на | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T09:42+0300
2025-06-19T09:42+0300
2025-06-19T09:42+0300
бизнес
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует ликвидировать два подразделения и сократить десятки должностей в альянсе, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Рютте... планирует ликвидировать два подразделения и сократить десятки должностей в штаб-квартире в Брюсселе", - говорится в публикации . Один из источников издания заявил газете, что это похоже на политику департамента эффективности правительства США (DOGE). Как отмечает газета, за последние месяцы Рютте провел две внутренние встречи с персоналом, чтобы объявить о волне изменений.
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бизнес, марк рютте, нато, politico
Бизнес, Марк Рютте, НАТО, Politico
СМИ: Рютте планирует ликвидировать два подразделения НАТО
Politico: ген секретарь НАТО Рютте планирует ликвидировать два подразделения
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте планирует ликвидировать два подразделения и сократить десятки должностей в альянсе, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
"Рютте... планирует ликвидировать два подразделения и сократить десятки должностей в штаб-квартире в Брюсселе", - говорится в публикации .
Один из источников издания заявил газете, что это похоже на политику департамента эффективности правительства США (DOGE). Как отмечает газета, за последние месяцы Рютте провел две внутренние встречи с персоналом, чтобы объявить о волне изменений.
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