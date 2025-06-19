https://1prime.ru/20250619/sammit-858675135.html

В МИД рассказали о подготовке к саммиту Лиги арабских государств в России

В МИД рассказали о подготовке к саммиту Лиги арабских государств в России - 19.06.2025, ПРАЙМ

В МИД рассказали о подготовке к саммиту Лиги арабских государств в России

Осенний саммит Лиги арабских государств планируется в России, приглашения разосланы и практически все государства проявили заинтересованность в участии, заявил... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T15:39+0300

2025-06-19T15:39+0300

2025-06-19T15:39+0300

политика

россия

израиль

иран

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Осенний саммит Лиги арабских государств планируется в России, приглашения разосланы и практически все государства проявили заинтересованность в участии, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов. "Мы готовимся, разосланы приглашения, практически все подтвердили заинтересованность в участии ( в саммите - ред.)… мы должны реализовывать свои планы, как наметили", - сказал Богданов на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос, не повлияет ли сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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