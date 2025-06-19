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Стало известно, сколько россиян уже установили самозапрет на кредиты
Стало известно, сколько россиян уже установили самозапрет на кредиты - 19.06.2025, ПРАЙМ
Стало известно, сколько россиян уже установили самозапрет на кредиты
Более 12 миллионов россиян уже установили самозапрет на кредиты через портал госуслуг, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T15:17+0300
2025-06-19T15:17+0300
2025-06-19T15:17+0300
пмэф-2025
банки
самозапрет на кредиты
дмитрий григоренко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Более 12 миллионов россиян уже установили самозапрет на кредиты через портал госуслуг, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях ПМЭФ-2025. Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу с 1 марта 2025 года. Он призван защитить граждан от мошенничества - например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии. Самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов. "Более 12 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты через "Госуслуги" с 1 марта этого года", - сообщил Григоренко. Сейчас такой самозапрет можно установить только на "Госуслугах". А не позднее 1 сентября 2025 года эту услугу начнут предоставлять и МФЦ. Григоренко также отметил, что правительство РФ планирует расширить применение механизмов самозапретов, чтобы предоставить гражданам дополнительные инструменты для защиты в цифровой среде. Так, с 1 августа у россиян появится возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября - от спам-звонков. Обе функции будут доступны через сайты и мобильные приложения сотовых операторов. С сентября этого года через Госуслуги россияне также смогут устанавливать самозапрет на оформление сим-карт. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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банки, самозапрет на кредиты, дмитрий григоренко
ПМЭФ-2025, Банки, самозапрет на кредиты, Дмитрий Григоренко
Стало известно, сколько россиян уже установили самозапрет на кредиты
Вице-премьер Григоренко: самозапрет на кредиты установили уже более 12 миллионов россиян
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Более 12 миллионов россиян уже установили самозапрет на кредиты через портал госуслуг, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях ПМЭФ-2025.
Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу с 1 марта 2025 года. Он призван защитить граждан от мошенничества - например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии. Самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.
"Более 12 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты через "Госуслуги" с 1 марта этого года", - сообщил Григоренко.
Сейчас такой самозапрет можно установить только на "Госуслугах". А не позднее 1 сентября 2025 года эту услугу начнут предоставлять и МФЦ.
Григоренко также отметил, что правительство РФ планирует расширить применение механизмов самозапретов, чтобы предоставить гражданам дополнительные инструменты для защиты в цифровой среде.
Так, с 1 августа у россиян появится возможность отказаться от СМС-рассылок, а с 1 сентября - от спам-звонков. Обе функции будут доступны через сайты и мобильные приложения сотовых операторов.
С сентября этого года через Госуслуги россияне также смогут устанавливать самозапрет на оформление сим-карт.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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