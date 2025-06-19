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Глава AmCham прокомментировал последствия введения антироссийских санкций - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Глава AmCham прокомментировал последствия введения антироссийских санкций
Глава AmCham прокомментировал последствия введения антироссийских санкций - 19.06.2025, ПРАЙМ
Глава AmCham прокомментировал последствия введения антироссийских санкций
Западные санкции, введенные против России, в наибольшей степени ударили по американским и западным компаниям, заявил президент Американской торговой палаты в... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T13:31+0300
2025-06-19T13:31+0300
пмэф-2025
санкции против рф
amcham
американская торговая палата
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – ПРАЙМ. Западные санкции, введенные против России, в наибольшей степени ударили по американским и западным компаниям, заявил президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Думаю, можно с уверенностью сказать, что американский и в целом западный бизнес, вероятно, пострадал от западных санкций больше всего. Поэтому, если администрация действительно хочет поддерживать бизнес, придется внести изменения в режим санкций", - отметил он. По словам Эйджи, западные компании принимали решения об уходе из России на фоне событий трех-четырехлетней давности, и теперь именно им предстоит решить, настал ли момент для возвращения. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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санкции против рф, amcham, американская торговая палата
ПМЭФ-2025, санкции против РФ, AmCham, Американская торговая палата
13:31 19.06.2025
 
Глава AmCham прокомментировал последствия введения антироссийских санкций

Эйджи: антироссийские санкции сильнее всего ударили по американским и западным компаниям

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг у посольства США в Москве
Флаг у посольства США в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – ПРАЙМ. Западные санкции, введенные против России, в наибольшей степени ударили по американским и западным компаниям, заявил президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Думаю, можно с уверенностью сказать, что американский и в целом западный бизнес, вероятно, пострадал от западных санкций больше всего. Поэтому, если администрация действительно хочет поддерживать бизнес, придется внести изменения в режим санкций", - отметил он.
По словам Эйджи, западные компании принимали решения об уходе из России на фоне событий трех-четырехлетней давности, и теперь именно им предстоит решить, настал ли момент для возвращения.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Песков прокомментировал введение Канадой новых антироссийских санкций
Вчера, 18:14
 
ПМЭФ-2025санкции против РФAmChamАмериканская торговая палата
 
 
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