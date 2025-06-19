https://1prime.ru/20250619/sanktsii-858667472.html

Глава AmCham прокомментировал последствия введения антироссийских санкций

Глава AmCham прокомментировал последствия введения антироссийских санкций - 19.06.2025, ПРАЙМ

Глава AmCham прокомментировал последствия введения антироссийских санкций

Западные санкции, введенные против России, в наибольшей степени ударили по американским и западным компаниям, заявил президент Американской торговой палаты в... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T13:31+0300

2025-06-19T13:31+0300

2025-06-19T13:31+0300

пмэф-2025

санкции против рф

amcham

американская торговая палата

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн – ПРАЙМ. Западные санкции, введенные против России, в наибольшей степени ударили по американским и западным компаниям, заявил президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Думаю, можно с уверенностью сказать, что американский и в целом западный бизнес, вероятно, пострадал от западных санкций больше всего. Поэтому, если администрация действительно хочет поддерживать бизнес, придется внести изменения в режим санкций", - отметил он. По словам Эйджи, западные компании принимали решения об уходе из России на фоне событий трех-четырехлетней давности, и теперь именно им предстоит решить, настал ли момент для возвращения. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250618/sanktsii-858631227.html

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санкции против рф, amcham, американская торговая палата