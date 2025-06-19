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Экс-посол Британии призвал как можно быстрее снять санкции с России

Экс-посол Британии призвал как можно быстрее снять санкции с России - 19.06.2025, ПРАЙМ

Экс-посол Британии призвал как можно быстрее снять санкции с России

Санкции против России должны быть отменены как можно скорее, поскольку миру необходимы нормальные торговые отношения, заявил в интервью РИА Новости бывший посол | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T22:30+0300

2025-06-19T22:30+0300

2025-06-19T22:30+0300

экономика

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санкции против рф

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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Санкции против России должны быть отменены как можно скорее, поскольку миру необходимы нормальные торговые отношения, заявил в интервью РИА Новости бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей. "Снятие санкций... должно произойти как можно скорее, потому что миру нужны нормальные торговые отношения", - подчеркнул он, комментируя перспективы российско-американского диалога. По словам дипломата, от администрации президента США Дональда Трампа уже поступают обнадеживающие сигналы - в частности, возобновление переговоров об ограничении ядерных вооружений и обсуждение возможности отмены антироссийских ограничений. "К сожалению, исключить Украину из уравнения российско-американских отношений не получится... Пока продолжается конфликт, добиться прогресса очень трудно. Это, например, создает проблемы самому Трампу во взаимодействии с частью Республиканской партии", - отметил он. Мюррей добавил, что было бы хорошо развести тему Украины и вопросы двусторонних отношений, но в нынешних условиях он не видит, как это сделать. Агентство Рейтер в апреле со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ передавало, что США предлагают снять с России санкции, введенные с 2014 года, в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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великобритания, санкции против рф, заявление