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Сбербанк к 2026 году будет выдавать 100% кредитов юрлицам

Сбербанк к 2026 году будет выдавать 100% кредитов юрлицам - 19.06.2025, ПРАЙМ

Сбербанк к 2026 году будет выдавать 100% кредитов юрлицам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект к 2026 году будет выдавать 100% кредитов юрлицам, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T02:50+0300

2025-06-19T02:50+0300

2025-06-19T02:50+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект к 2026 году будет выдавать 100% кредитов юрлицам, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. "По сделкам оборотного финансирования для корпоративных клиентов - 90% решений принимаются с использованием искусственного интеллекта, а к 2026 году банк планирует достичь 100%", - сказал он. Сбербанк в этом году планирует начать принимать решения с помощью моделей искусственного интеллекта для финансирования жилой недвижимости, подчеркнул Ведяхин. "Дальше идут самые сложные направления, это проектное финансирование, инвестиционное финансирование, но до конца 2026 года и там решения будут приниматься уже моделями",- добавил топ-менеджер. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 08.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, сбербанк