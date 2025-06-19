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Сбербанк к 2026 году будет выдавать 100% кредитов юрлицам - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Сбербанк к 2026 году будет выдавать 100% кредитов юрлицам
Сбербанк к 2026 году будет выдавать 100% кредитов юрлицам - 19.06.2025, ПРАЙМ
Сбербанк к 2026 году будет выдавать 100% кредитов юрлицам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект к 2026 году будет выдавать 100% кредитов юрлицам, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T02:50+0300
2025-06-19T02:50+0300
финансы
банки
сбербанк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект к 2026 году будет выдавать 100% кредитов юрлицам, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. "По сделкам оборотного финансирования для корпоративных клиентов - 90% решений принимаются с использованием искусственного интеллекта, а к 2026 году банк планирует достичь 100%", - сказал он. Сбербанк в этом году планирует начать принимать решения с помощью моделей искусственного интеллекта для финансирования жилой недвижимости, подчеркнул Ведяхин. "Дальше идут самые сложные направления, это проектное финансирование, инвестиционное финансирование, но до конца 2026 года и там решения будут приниматься уже моделями",- добавил топ-менеджер. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 08.00 мск.
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финансы, банки, сбербанк
Финансы, Банки, Сбербанк
02:50 19.06.2025
 
Сбербанк к 2026 году будет выдавать 100% кредитов юрлицам

Сбербанк: искусственный интеллект к 2026 году будет выдавать 100% кредитов юрлицам

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект к 2026 году будет выдавать 100% кредитов юрлицам, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.
"По сделкам оборотного финансирования для корпоративных клиентов - 90% решений принимаются с использованием искусственного интеллекта, а к 2026 году банк планирует достичь 100%", - сказал он.
Сбербанк в этом году планирует начать принимать решения с помощью моделей искусственного интеллекта для финансирования жилой недвижимости, подчеркнул Ведяхин.
"Дальше идут самые сложные направления, это проектное финансирование, инвестиционное финансирование, но до конца 2026 года и там решения будут приниматься уже моделями",- добавил топ-менеджер.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 08.00 мск.
 
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