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Сбербанк видит, что компаниям тяжело обслуживать кредиты по высоким ставкам

Сбербанк видит, что компаниям тяжело обслуживать кредиты по высоким ставкам - 19.06.2025, ПРАЙМ

Сбербанк видит, что компаниям тяжело обслуживать кредиты по высоким ставкам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Сбербанк видит, что компаниям тяжело обслуживать кредиты по высоким ставкам, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T04:33+0300

2025-06-19T04:33+0300

2025-06-19T04:33+0300

финансы

банки

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Сбербанк видит, что компаниям тяжело обслуживать кредиты по высоким ставкам, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. "Мы видим, как тяжело нашим клиентам обслуживать кредит по таким ставкам", - сказал он, отвечая на вопрос, как влияет период высоких ставок на корпоративное кредитование. По словам Ведяхина, те компании, которые смогли перенести затраты, дополнительные процентные расходы на потребителей – "те выжили". Те, которые не перенесли - живут за счет капитала собственников либо накопленной прибыли предыдущих лет, но когда это закончится, они не смогут перенести затраты, и если им рентабельность не позволяет, то им придется уходить с рынка, добавил он. "В экономике чудес не бывает, это тот тренд, который мы сейчас начинаем наблюдать. Тренд неприятный, но при этом мы надеемся, что регулятор видит существенное снижение инфляции и начнет уверенным темпом снижение ключевой ставки", - заключил первый зампред Сбербанка. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 июня в 08.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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