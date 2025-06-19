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Сбербанк видит, что компаниям тяжело обслуживать кредиты по высоким ставкам
Сбербанк видит, что компаниям тяжело обслуживать кредиты по высоким ставкам - 19.06.2025, ПРАЙМ
Сбербанк видит, что компаниям тяжело обслуживать кредиты по высоким ставкам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Сбербанк видит, что компаниям тяжело обслуживать кредиты по высоким ставкам, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T04:33+0300
2025-06-19T04:33+0300
2025-06-19T04:33+0300
финансы
банки
сбербанк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Сбербанк видит, что компаниям тяжело обслуживать кредиты по высоким ставкам, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.
"Мы видим, как тяжело нашим клиентам обслуживать кредит по таким ставкам", - сказал он, отвечая на вопрос, как влияет период высоких ставок на корпоративное кредитование.
По словам Ведяхина, те компании, которые смогли перенести затраты, дополнительные процентные расходы на потребителей – "те выжили". Те, которые не перенесли - живут за счет капитала собственников либо накопленной прибыли предыдущих лет, но когда это закончится, они не смогут перенести затраты, и если им рентабельность не позволяет, то им придется уходить с рынка, добавил он.
"В экономике чудес не бывает, это тот тренд, который мы сейчас начинаем наблюдать. Тренд неприятный, но при этом мы надеемся, что регулятор видит существенное снижение инфляции и начнет уверенным темпом снижение ключевой ставки", - заключил первый зампред Сбербанка.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 июня в 08.00 мск.
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финансы, банки, сбербанк
Сбербанк видит, что компаниям тяжело обслуживать кредиты по высоким ставкам
Зампред Сбербанка Ведяхин: компаниям тяжело обслуживать кредиты по высоким ставкам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Сбербанк видит, что компаниям тяжело обслуживать кредиты по высоким ставкам, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.
"Мы видим, как тяжело нашим клиентам обслуживать кредит по таким ставкам", - сказал он, отвечая на вопрос, как влияет период высоких ставок на корпоративное кредитование.
По словам Ведяхина, те компании, которые смогли перенести затраты, дополнительные процентные расходы на потребителей – "те выжили". Те, которые не перенесли - живут за счет капитала собственников либо накопленной прибыли предыдущих лет, но когда это закончится, они не смогут перенести затраты, и если им рентабельность не позволяет, то им придется уходить с рынка, добавил он.
"В экономике чудес не бывает, это тот тренд, который мы сейчас начинаем наблюдать. Тренд неприятный, но при этом мы надеемся, что регулятор видит существенное снижение инфляции и начнет уверенным темпом снижение ключевой ставки", - заключил первый зампред Сбербанка.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 19 июня в 08.00 мск.