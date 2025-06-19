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Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в июле до 19% - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в июле до 19%
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в июле до 19% - 19.06.2025, ПРАЙМ
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в июле до 19%
Сбербанк ожидает продолжения цикла смягчения денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки Банка России в июле до 19%, к концу года до 17%, рассказал в... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T07:58+0300
2025-06-19T07:58+0300
пмэф-2025
сбербанк
финансы
банки
банк россии
ключевая ставка
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает продолжения цикла смягчения денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки Банка России в июле до 19%, к концу года до 17%, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ первый зампред банка Александр Ведяхин. "Мы ожидаем продолжения цикла смягчения – скорее всего, ЦБ снизит ставку дополнительно на 100 базисных пунктов в июле. По нашему мнению, есть высокая вероятность того, что к концу года ключевая ставка опустится до 17%", - сказал он. Ведяхин подчеркнул, что уменьшение инфляционного давления и возвращение российской экономики к траектории сбалансированного роста позволили Банку России снизить ставку до 20%. "Это первое снижение за три года, сигнализирующее о развороте денежно-кредитной политики", - отметил топ-менеджер. "Мы видим, что сейчас инфляция заметным образом сократилась. Она за последнюю наблюдаемую нами неделю была 0,03% — это близко к нулю. И это значит, что на годовом балансе это 4-5% — это соответствует цели ЦБ", - добавил он. ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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сбербанк, финансы, банки, банк россии, ключевая ставка
ПМЭФ-2025, Сбербанк, Финансы, Банки, Банк России, ключевая ставка
07:58 19.06.2025
 
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в июле до 19%

Ведяхин: денежно-кредитная политика, как и ключевая ставка Банка России будут снижаться

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка"
Логотип Сбербанка - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает продолжения цикла смягчения денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки Банка России в июле до 19%, к концу года до 17%, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ первый зампред банка Александр Ведяхин.
"Мы ожидаем продолжения цикла смягчения – скорее всего, ЦБ снизит ставку дополнительно на 100 базисных пунктов в июле. По нашему мнению, есть высокая вероятность того, что к концу года ключевая ставка опустится до 17%", - сказал он.
Ведяхин подчеркнул, что уменьшение инфляционного давления и возвращение российской экономики к траектории сбалансированного роста позволили Банку России снизить ставку до 20%. "Это первое снижение за три года, сигнализирующее о развороте денежно-кредитной политики", - отметил топ-менеджер.
"Мы видим, что сейчас инфляция заметным образом сократилась. Она за последнюю наблюдаемую нами неделю была 0,03% — это близко к нулю. И это значит, что на годовом балансе это 4-5% — это соответствует цели ЦБ", - добавил он.
ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Логотип Сбербанка - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
Сбербанк прокомментировал спрос на валютные кредиты у компаний-экспортеров
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ПМЭФ-2025СбербанкФинансыБанкиБанк Россииключевая ставка
 
 
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