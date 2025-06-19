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Сбербанк подсчитал потери россиян из-за фейковых приложений для NFC-оплаты
Сбербанк подсчитал потери россиян из-за фейковых приложений для NFC-оплаты - 19.06.2025, ПРАЙМ
Сбербанк подсчитал потери россиян из-за фейковых приложений для NFC-оплаты
Россияне теряют 1,2 миллиарда рублей в неделю из-за скачивания фейковых приложений для оплаты через NFC, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T13:34+0300
2025-06-19T13:34+0300
2025-06-19T13:34+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Россияне теряют 1,2 миллиарда рублей в неделю из-за скачивания фейковых приложений для оплаты через NFC, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на ПМЭФ. "Вот сейчас таким популярным методом еще, наверное, тоже стоит сказать, является NFC-гейт, NFC-технология. Это оплата через дистанционные возможности со своего телефона… Сейчас мы фиксируем: миллиард двести миллионов рублей воруют в неделю", - сказал он. Кузнецов уточнил, что это касается пользователей смартфонов Android. На платформе iOS есть собственная защита. По его словам, принцип этого вида мошенничества достаточно прост. Он основан на том, чтобы принудить жертву скачать некое приложение. После этого можно поднести карту к телефону, и деньги с карты жертвы утекут мошеннику. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, NFC, Технологии, Сбербанк, Финансы
Сбербанк подсчитал потери россиян из-за фейковых приложений для NFC-оплаты
Кузнецов: россияне теряют 1,2 млрд рублей в неделю из-за фейковых приложений по NFC-оплате
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Россияне теряют 1,2 миллиарда рублей в неделю из-за скачивания фейковых приложений для оплаты через NFC, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на ПМЭФ.
"Вот сейчас таким популярным методом еще, наверное, тоже стоит сказать, является NFC-гейт, NFC-технология. Это оплата через дистанционные возможности со своего телефона… Сейчас мы фиксируем: миллиард двести миллионов рублей воруют в неделю", - сказал он.
Кузнецов уточнил, что это касается пользователей смартфонов Android. На платформе iOS есть собственная защита.
По его словам, принцип этого вида мошенничества достаточно прост. Он основан на том, чтобы принудить жертву скачать некое приложение. После этого можно поднести карту к телефону, и деньги с карты жертвы утекут мошеннику.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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