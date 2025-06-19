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Сбербанк допустил дальнейшее снижение ставок по кредитам и депозитам
Сбербанк допустил дальнейшее снижение ставок по кредитам и депозитам - 19.06.2025, ПРАЙМ
Сбербанк допустил дальнейшее снижение ставок по кредитам и депозитам
Сбербанк допускает дальнейшее снижение своих ставок по кредитам и депозитам до заседания совета директоров ЦБ РФ в июле, заявил журналистам первый зампред... | 19.06.2025, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Сбербанк допускает дальнейшее снижение своих ставок по кредитам и депозитам до заседания совета директоров ЦБ РФ в июле, заявил журналистам первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах ПМЭФ. "Допускаем", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Сбербанк еще снижать ставки по кредитам и депозитам до заседания ЦБ в июле. "Мы безусловно смотрим на конъюнктуру рынка, и сейчас мы ставки снизили и по кредитам, и по ипотеке, и по потребам, и по депозитам. Сейчас посмотрим, как будет реагировать на это рынок, и думать - можно ли делать еще шаг или нет", - добавил Царев. При этом он отметил, что если не снижать ставки по вкладам, то и по кредитам они не будут снижаться. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 25 июля. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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банки, финансы, сбербанк
ПМЭФ-2025, Банки, Финансы, Сбербанк
Сбербанк допустил дальнейшее снижение ставок по кредитам и депозитам
Царев: Сбербанк допускает дальнейшее снижение ставок по кредитам и депозитам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Сбербанк допускает дальнейшее снижение своих ставок по кредитам и депозитам до заседания совета директоров ЦБ РФ в июле, заявил журналистам первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах ПМЭФ.
"Допускаем", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Сбербанк еще снижать ставки по кредитам и депозитам до заседания ЦБ в июле.
"Мы безусловно смотрим на конъюнктуру рынка, и сейчас мы ставки снизили и по кредитам, и по ипотеке, и по потребам, и по депозитам. Сейчас посмотрим, как будет реагировать на это рынок, и думать - можно ли делать еще шаг или нет", - добавил Царев.
При этом он отметил, что если не снижать ставки по вкладам, то и по кредитам они не будут снижаться.
Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 25 июля.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Сбербанк ожидает от ЦБ дальнейших шагов по снижению ключевой ставки