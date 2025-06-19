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Греф отметил "неплохую форму" российских банков - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Греф отметил "неплохую форму" российских банков
Греф отметил "неплохую форму" российских банков - 19.06.2025, ПРАЙМ
Греф отметил "неплохую форму" российских банков
Российские банки сейчас в "неплохой форме", при этом их прибыль в этом году будет ниже, заявил глава Сбербанка Герман Греф. | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T16:52+0300
2025-06-19T16:55+0300
пмэф-2025
сбербанк
герман греф
банки
финансы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Российские банки сейчас в "неплохой форме", при этом их прибыль в этом году будет ниже, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Знаете, банки в неплохой форме. Я думаю, прибыльность банков в этом году будет ниже", - сказал банкир в интервью телеканалу "Россия 24" на ПМЭФ, оценивая состояние российских банков в настоящее время. "И банки всегда на следующем этапе получают все проблемы, которые возникают в экономике. Мы видим сейчас, что большое количество предприятий ... начинают испытывать сложности с обслуживанием кредита. И у банков стоимость риска и объем резервов подрастает", - добавил Греф. Согласно данным Банка России, чистая прибыль банковского сектора за прошлый год достигла максимальных за все время 4,039 триллиона рублей, обновив рекорд 2023 года в 3,282 триллиона рублей. В 2025 году ЦБ ожидает чистую прибыль российских банков в диапазоне 3-3,5 триллиона рублей, а в 2026 году - 3,2-3,8 триллиона рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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сбербанк, герман греф, банки, финансы
ПМЭФ-2025, Сбербанк, Герман Греф, Банки, Финансы
16:52 19.06.2025 (обновлено: 16:55 19.06.2025)
 
Греф отметил "неплохую форму" российских банков

Греф: российские банки сейчас в "неплохой форме", однако прибыть в 2025 году будет ниже

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Российские банки сейчас в "неплохой форме", при этом их прибыль в этом году будет ниже, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Знаете, банки в неплохой форме. Я думаю, прибыльность банков в этом году будет ниже", - сказал банкир в интервью телеканалу "Россия 24" на ПМЭФ, оценивая состояние российских банков в настоящее время.
"И банки всегда на следующем этапе получают все проблемы, которые возникают в экономике. Мы видим сейчас, что большое количество предприятий ... начинают испытывать сложности с обслуживанием кредита. И у банков стоимость риска и объем резервов подрастает", - добавил Греф.
Согласно данным Банка России, чистая прибыль банковского сектора за прошлый год достигла максимальных за все время 4,039 триллиона рублей, обновив рекорд 2023 года в 3,282 триллиона рублей.
В 2025 году ЦБ ожидает чистую прибыль российских банков в диапазоне 3-3,5 триллиона рублей, а в 2026 году - 3,2-3,8 триллиона рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025СбербанкГерман ГрефБанкиФинансы
 
 
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