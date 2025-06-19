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Сенатор попросил Минтранс обязать кикшеринг эвакуировать электросамокаты - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Сенатор попросил Минтранс обязать кикшеринг эвакуировать электросамокаты
Сенатор попросил Минтранс обязать кикшеринг эвакуировать электросамокаты - 19.06.2025, ПРАЙМ
Сенатор попросил Минтранс обязать кикшеринг эвакуировать электросамокаты
Сенатор Артём Шейкин направил обращение в Минтранс РФ с просьбой рассмотреть возможность обязать кикшеринговые компании эвакуировать неправильно припаркованные... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T06:31+0300
2025-06-19T06:31+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Сенатор Артём Шейкин направил обращение в Минтранс РФ с просьбой рассмотреть возможность обязать кикшеринговые компании эвакуировать неправильно припаркованные электросамокаты в рамках единых правил парковки для этого вида транспорта, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным включить в нормативное регулирование обязательства сервисов кикшеринга по оперативному реагированию, обслуживанию и эвакуации неправильно припаркованных средств передвижения", - написал Шейкин в обращении на имя замглавы Минтранса РФ Дмитрия Зверева. Сенатор также предложил Минтрансу рассмотреть возможность установления на федеральном уровне чётких и обязательных правил парковки электросамокатов, "подобных требованиям, действующим в отношении автомобильного транспорта". По мнению Шейкина, важно "предусмотреть ответственность как для пользователей, так и для прокатных операторов". "Это позволит обеспечить надлежащий уровень порядка, повысить дисциплину пользователей и снизить нагрузку на городскую инфраструктуру", - добавил политик. В беседе с агентством Шейкин отметил, что в последнее время вместе с ростом популярности электросамокатов "всё острее встаёт вопрос беспорядочной парковки". "Мы ежедневно видим, как электросамокаты оказываются брошенными на тротуарах, во дворах, возле остановок и даже вблизи социальных объектов. Это не просто вопрос эстетики — это прямая угроза безопасности пешеходов, особенно маломобильных граждан и родителей с колясками", - констатировал парламентарий.
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бизнес, россия, рф
Бизнес, РОССИЯ, РФ
06:31 19.06.2025
 
Сенатор попросил Минтранс обязать кикшеринг эвакуировать электросамокаты

Сенатор Шейкин предложил обязать кикшеринговые компании эвакуировать электросамокаты

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Сенатор Артём Шейкин направил обращение в Минтранс РФ с просьбой рассмотреть возможность обязать кикшеринговые компании эвакуировать неправильно припаркованные электросамокаты в рамках единых правил парковки для этого вида транспорта, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости.
"Представляется целесообразным включить в нормативное регулирование обязательства сервисов кикшеринга по оперативному реагированию, обслуживанию и эвакуации неправильно припаркованных средств передвижения", - написал Шейкин в обращении на имя замглавы Минтранса РФ Дмитрия Зверева.
Сенатор также предложил Минтрансу рассмотреть возможность установления на федеральном уровне чётких и обязательных правил парковки электросамокатов, "подобных требованиям, действующим в отношении автомобильного транспорта".
По мнению Шейкина, важно "предусмотреть ответственность как для пользователей, так и для прокатных операторов".
"Это позволит обеспечить надлежащий уровень порядка, повысить дисциплину пользователей и снизить нагрузку на городскую инфраструктуру", - добавил политик.
В беседе с агентством Шейкин отметил, что в последнее время вместе с ростом популярности электросамокатов "всё острее встаёт вопрос беспорядочной парковки".
"Мы ежедневно видим, как электросамокаты оказываются брошенными на тротуарах, во дворах, возле остановок и даже вблизи социальных объектов. Это не просто вопрос эстетики — это прямая угроза безопасности пешеходов, особенно маломобильных граждан и родителей с колясками", - констатировал парламентарий.
 
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