https://1prime.ru/20250619/severstal-858665905.html

В "Северстали" назвали комфортный уровень курса для российских металлургов

В "Северстали" назвали комфортный уровень курса для российских металлургов - 19.06.2025, ПРАЙМ

В "Северстали" назвали комфортный уровень курса для российских металлургов

Комфортный уровень курса для российских металлургов составляет 90-100 рублей за доллар - "Северсталь", сообщил гендиректор "Северстали" Александр Шевелев на... | 19.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-19T13:01+0300

2025-06-19T13:01+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Комфортный уровень курса для российских металлургов составляет 90-100 рублей за доллар - "Северсталь", сообщил гендиректор "Северстали" Александр Шевелев на ПМЭФ. "Мы считаем, что при стоимости рубля 90-100 рублей за доллар - это комфортный уровень для того, чтобы российская экономика оставалась конкурентоспособной по глобальным меркам. В этом случае металлурги будут способны экспортировать в дальние страны", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250609/severstal-858326272.html

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северсталь, промышленность, бизнес