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В "Северстали" назвали комфортный уровень курса для российских металлургов - 19.06.2025, ПРАЙМ
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В "Северстали" назвали комфортный уровень курса для российских металлургов
В "Северстали" назвали комфортный уровень курса для российских металлургов - 19.06.2025, ПРАЙМ
В "Северстали" назвали комфортный уровень курса для российских металлургов
Комфортный уровень курса для российских металлургов составляет 90-100 рублей за доллар - "Северсталь", сообщил гендиректор "Северстали" Александр Шевелев на... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T13:01+0300
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северсталь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Комфортный уровень курса для российских металлургов составляет 90-100 рублей за доллар - "Северсталь", сообщил гендиректор "Северстали" Александр Шевелев на ПМЭФ. "Мы считаем, что при стоимости рубля 90-100 рублей за доллар - это комфортный уровень для того, чтобы российская экономика оставалась конкурентоспособной по глобальным меркам. В этом случае металлурги будут способны экспортировать в дальние страны", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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северсталь, промышленность, бизнес
ПМЭФ-2025, Северсталь, Промышленность, Бизнес
13:01 19.06.2025
 
В "Северстали" назвали комфортный уровень курса для российских металлургов

Шевелев: комфортный уровень курса для металлургов РФ составляет 90-100 рублей за доллар

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРабочий металлургического комбината
Рабочий металлургического комбината - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Комфортный уровень курса для российских металлургов составляет 90-100 рублей за доллар - "Северсталь", сообщил гендиректор "Северстали" Александр Шевелев на ПМЭФ.
"Мы считаем, что при стоимости рубля 90-100 рублей за доллар - это комфортный уровень для того, чтобы российская экономика оставалась конкурентоспособной по глобальным меркам. В этом случае металлурги будут способны экспортировать в дальние страны", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Металлургия - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2025
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ПМЭФ-2025СеверстальПромышленностьБизнес
 
 
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