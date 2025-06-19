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Мораторий на штрафы для застройщиков продлят на вторую половину 2025 года - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Мораторий на штрафы для застройщиков продлят на вторую половину 2025 года
Мораторий на штрафы для застройщиков продлят на вторую половину 2025 года - 19.06.2025, ПРАЙМ
Мораторий на штрафы для застройщиков продлят на вторую половину 2025 года
Действие моратория на штрафы для застройщиков жилья за задержку передачи квартир дольщикам продлят на вторую половину 2025 года, сообщил в интервью РИА... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T15:03+0300
2025-06-19T15:03+0300
бизнес
россия
ирек файзуллин
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Действие моратория на штрафы для застройщиков жилья за задержку передачи квартир дольщикам продлят на вторую половину 2025 года, сообщил в интервью РИА Недвижимость на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Сегодняшнюю ситуацию на рынке жилья он описал как устойчивую. По словам главы Минстроя, при объеме многоквартирного жилья, находящегося в стройке, в 117 миллионов квадратных метров распроданность жилых проектов по состоянию на понедельник составила 56%, что "обеспечивает необходимый финансовый поток" для девелоперов жилья. При этом, указал Файзуллин, Минстрой тревожит, что распроданность новостроек с вводом в 2026 году находится пока на уровне в 31%, а приток средств дольщиков в сферу строительства жилья в этом году оценивается всего в 700-800 миллиардов рублей. "Для того, чтобы вся система устойчиво работала, мы считаем, что прирост должен быть где-то 1,6-1,8 триллиона рублей. Мы в целях того, чтобы некоторые сложности снять у застройщиков, приняли решение о продлении моратория на вторую половину 25-го года, то есть возможность сдвинуть сроки", - заявил он. Файзуллин уточнил, что всего сроки строительства продлены в России у 1,4 тысячи проектов. "Это не может не вызывать беспокойства. Поэтому мы сегодня и с региональными руководителями, и с командами структур, которые отвечают в регионах за долевое строительство, держим на пульсе каждого застройщика в каждом регионе. Никита Евгеньевич Стасишин, заместитель министра, который ведет жилищное строительство, практически дважды в неделю проводит совещание с регионами, где мы фактически видим состояние каждого застройщика, каждого подрядчика. Высокая ставка диктует свои процессы выживания организаций. Но сегодня пока находится в стабильном состоянии", - сказал министр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, россия, ирек файзуллин
Бизнес, РОССИЯ, Ирек Файзуллин
15:03 19.06.2025
 
Мораторий на штрафы для застройщиков продлят на вторую половину 2025 года

Мораторий на штрафы для застройщиков жилья продлят на вторую половину 2025 года

Российские власти намерены дать новый импульс строительству
Российские власти намерены дать новый импульс строительству
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Действие моратория на штрафы для застройщиков жилья за задержку передачи квартир дольщикам продлят на вторую половину 2025 года, сообщил в интервью РИА Недвижимость на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.
Сегодняшнюю ситуацию на рынке жилья он описал как устойчивую. По словам главы Минстроя, при объеме многоквартирного жилья, находящегося в стройке, в 117 миллионов квадратных метров распроданность жилых проектов по состоянию на понедельник составила 56%, что "обеспечивает необходимый финансовый поток" для девелоперов жилья.
При этом, указал Файзуллин, Минстрой тревожит, что распроданность новостроек с вводом в 2026 году находится пока на уровне в 31%, а приток средств дольщиков в сферу строительства жилья в этом году оценивается всего в 700-800 миллиардов рублей.
"Для того, чтобы вся система устойчиво работала, мы считаем, что прирост должен быть где-то 1,6-1,8 триллиона рублей. Мы в целях того, чтобы некоторые сложности снять у застройщиков, приняли решение о продлении моратория на вторую половину 25-го года, то есть возможность сдвинуть сроки", - заявил он.
Файзуллин уточнил, что всего сроки строительства продлены в России у 1,4 тысячи проектов.
"Это не может не вызывать беспокойства. Поэтому мы сегодня и с региональными руководителями, и с командами структур, которые отвечают в регионах за долевое строительство, держим на пульсе каждого застройщика в каждом регионе. Никита Евгеньевич Стасишин, заместитель министра, который ведет жилищное строительство, практически дважды в неделю проводит совещание с регионами, где мы фактически видим состояние каждого застройщика, каждого подрядчика. Высокая ставка диктует свои процессы выживания организаций. Но сегодня пока находится в стабильном состоянии", - сказал министр.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
%Недвижимость - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2025
Путин подписал закон о биометрии при сделках с недвижимостью
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БизнесРОССИЯИрек Файзуллин
 
 
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