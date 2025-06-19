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Силуанов заявил о жизнеспособности нынешней модели роста экономики страны
Силуанов заявил о жизнеспособности нынешней модели роста экономики страны - 19.06.2025, ПРАЙМ
Силуанов заявил о жизнеспособности нынешней модели роста экономики страны
Нынешняя модель роста экономики РФ работает, она жизнеспособна, страна в условиях санкций, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ на сессии... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T09:36+0300
2025-06-19T09:36+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Нынешняя модель роста экономики РФ работает, она жизнеспособна, страна в условиях санкций, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ на сессии "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов". "Мы вот говорим о смене модели. Друзья, мы живем в таком сложном мире сейчас. Россия растет на четыре с плюсом процента, нас везде окружили ограничениями и санкциями, вы говорите о смене модели", - сказал министр. "Наша модель работает. Работает... Но все будет зависеть от наших же действий. Модель, которая сложилась, целеполагание абсолютно верное. Мне кажется, модель в целом жизнеспособная", - отметил Силуанов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Антон Силуанов
Силуанов заявил о жизнеспособности нынешней модели роста экономики страны
Силуанов: нынешняя модель роста экономики России работает, она жизнеспособна
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Нынешняя модель роста экономики РФ работает, она жизнеспособна, страна в условиях санкций, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ на сессии "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов".
"Мы вот говорим о смене модели. Друзья, мы живем в таком сложном мире сейчас. Россия растет на четыре с плюсом процента, нас везде окружили ограничениями и санкциями, вы говорите о смене модели", - сказал министр.
"Наша модель работает. Работает... Но все будет зависеть от наших же действий. Модель, которая сложилась, целеполагание абсолютно верное. Мне кажется, модель в целом жизнеспособная", - отметил Силуанов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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