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Силуанов заявил о жизнеспособности нынешней модели роста экономики страны - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Силуанов заявил о жизнеспособности нынешней модели роста экономики страны
Силуанов заявил о жизнеспособности нынешней модели роста экономики страны - 19.06.2025, ПРАЙМ
Силуанов заявил о жизнеспособности нынешней модели роста экономики страны
Нынешняя модель роста экономики РФ работает, она жизнеспособна, страна в условиях санкций, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ на сессии... | 19.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-19T09:36+0300
2025-06-19T09:37+0300
пмэф-2025
россия
антон силуанов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Нынешняя модель роста экономики РФ работает, она жизнеспособна, страна в условиях санкций, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ на сессии "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов". "Мы вот говорим о смене модели. Друзья, мы живем в таком сложном мире сейчас. Россия растет на четыре с плюсом процента, нас везде окружили ограничениями и санкциями, вы говорите о смене модели", - сказал министр. "Наша модель работает. Работает... Но все будет зависеть от наших же действий. Модель, которая сложилась, целеполагание абсолютно верное. Мне кажется, модель в целом жизнеспособная", - отметил Силуанов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, антон силуанов
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Антон Силуанов
09:36 19.06.2025 (обновлено: 09:37 19.06.2025)
 
Силуанов заявил о жизнеспособности нынешней модели роста экономики страны

Силуанов: нынешняя модель роста экономики России работает, она жизнеспособна

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Нынешняя модель роста экономики РФ работает, она жизнеспособна, страна в условиях санкций, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ на сессии "Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов".
"Мы вот говорим о смене модели. Друзья, мы живем в таком сложном мире сейчас. Россия растет на четыре с плюсом процента, нас везде окружили ограничениями и санкциями, вы говорите о смене модели", - сказал министр.
"Наша модель работает. Работает... Но все будет зависеть от наших же действий. Модель, которая сложилась, целеполагание абсолютно верное. Мне кажется, модель в целом жизнеспособная", - отметил Силуанов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
Экономика России проходит период выхода из перегрева, заявила Набиуллина
09:28
 
ПМЭФ-2025РОССИЯАнтон Силуанов
 
 
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