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Силуанов призвал адресно подходить к социальным льготам

Силуанов призвал адресно подходить к социальным льготам - 19.06.2025, ПРАЙМ

Силуанов призвал адресно подходить к социальным льготам

Вопрос предоставления социальных льгот очень чувствительный, к этому надо подходить более адресно, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ. | 19.06.2025, ПРАЙМ

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пмэф-2025

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антон силуанов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Вопрос предоставления социальных льгот очень чувствительный, к этому надо подходить более адресно, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ. "Вы говорите, социальные льготы нельзя отменять. Я согласен, это очень чувствительный вопрос. Но их нужно переформатировать тем, в первую очередь, семьям с детьми, людям, которые нуждаются в поддержке государства. Чего всем раздавать одинаковые льготы? Поэтому нужно более адресно подходить к социальным льготам", - сказал Силуанов на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250529/putin--858026695.html

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россия, антон силуанов