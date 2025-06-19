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Силуанов призвал адресно подходить к социальным льготам - 19.06.2025, ПРАЙМ
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Силуанов призвал адресно подходить к социальным льготам
Силуанов призвал адресно подходить к социальным льготам - 19.06.2025, ПРАЙМ
Силуанов призвал адресно подходить к социальным льготам
Вопрос предоставления социальных льгот очень чувствительный, к этому надо подходить более адресно, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ. | 19.06.2025, ПРАЙМ
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пмэф-2025
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Вопрос предоставления социальных льгот очень чувствительный, к этому надо подходить более адресно, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ. "Вы говорите, социальные льготы нельзя отменять. Я согласен, это очень чувствительный вопрос. Но их нужно переформатировать тем, в первую очередь, семьям с детьми, людям, которые нуждаются в поддержке государства. Чего всем раздавать одинаковые льготы? Поэтому нужно более адресно подходить к социальным льготам", - сказал Силуанов на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, антон силуанов
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Антон Силуанов
10:31 19.06.2025
 
Силуанов призвал адресно подходить к социальным льготам

Силуанов: подход к социальным льготам в России должен быть более адресным

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Вопрос предоставления социальных льгот очень чувствительный, к этому надо подходить более адресно, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ.
"Вы говорите, социальные льготы нельзя отменять. Я согласен, это очень чувствительный вопрос. Но их нужно переформатировать тем, в первую очередь, семьям с детьми, людям, которые нуждаются в поддержке государства. Чего всем раздавать одинаковые льготы? Поэтому нужно более адресно подходить к социальным льготам", - сказал Силуанов на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025РОССИЯАнтон Силуанов
 
 
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